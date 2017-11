Rigo – Cash Machine – il nuovo album di Antonio Rigo Righetti, con la partecipazione di Mel Previte, Robby Pellati e Antonio Gramentieri

Rigo – “Cash Machine” – il nuovo album dal 1 dicembre 2017 in CD e in tutti gli store digitali da New Model Label – distribuzione Audioglobe



“Cash Machine” è il nuovo lavoro di Antonio “Rigo” Righetti registrato ai Northhouse Studio di Ebbw Vale, in Galles.

L’album raccoglie l’amore per la musica, per la vita, la condizione umana e la follia di fare un mestiere che è considerato un lusso e da qui nasce lo spunto per il titolo.

Un bancomat, come simbolo di ciò che riduce i rapporti a una semplice transazione, automatica, tutto ciò che questo disco non è e non vuole essere.

Insieme a lui alcuni compagni di strada di sempre, Mel Previte alle chitarre e Robby Pellati alla batteria, insieme a Rigo da oltre 25 anni, dagli esordi con i Rocking Chairs, storica formazione che ha anticipato un certo modo di suonare rock in Italia, passando per la collaborazione con i Gang per il tributo a Tenco e ancora l’esperienza al fianco di Luciano Ligabue dal 1994 al 2007, in studio e sul palco, dagli stadi ai teatri fino ai tre mega concerti al Campovolo.

“Cash Machine” è un album di “Americana”, in cui emergono tutte le passioni del bassista e singer/songrwriter, da Dylan al blues, passando per Waits e Johnny Cash, senza però volere mai rinunciare alle proprie radici per imitare, anche solo vocalmente, modelli stranieri.

E, in questa “Americana” in realtà molto italiana troviamo anche la collaborazione di Antonio Gramentieri noto anche come Don Antonio, uno dei chitarristi più significativi del nostro paese che ha dato il suo tocco in alcuni brani tra chitarre vintage, lapsteel, inserti minimali capaci però di definire un mondo sonoro.

C’è poi una storia che lega tutti i brani dell’album ed è quella che Rigo racconta nel romanzo parzialmente autobiografico “Schiavoni Blues” in uscita in contemporanea con l’album pubblicato da Artestampa, una storia che è quasi una leggenda modenese, quella di suo padre Guido, del suo bar nel Mercato Coperto e di come il musicista è cresciuto ed ha scelto la sua strada, la meno scontata tra le tante possibili.



Il tracking del disco è stato effettuato in Galles, con l’ausilio di Chris Peet, engineer e chitarra acustica, la batteria minimale di Dave Harris e tutto quello che diventa suggestione quando ti cali in un contesto nuovo.

Tracklist: 1. You You You / 2. All My Soul / 3. I’ll Stick To The Music / 4 Bass. It’s The New Mania / 5. Ballerina / 6. Under Your Spell / 7. it’s My Father / 8. Happy (With My Bass Under The Snow) / 9. Come Dance With Me / 10. Let The Rain Fall / 11. Tabadan

Link: www.newmodellabel.com/rigo





Prossime date:

18 novembre 2017 – Rigo’s Water Hole Trio Live – Circolo XXV Aprile – Correggio (Re)

25 novembre 2017 – Rigo w Mel Previte & Robby Pellati Live – Teatro – Curtatone (Mn)

29 novembre 2017 – Andrea Barbi Show – live in diretta tv – TRC – Modena – digitale terrestre e web

1 dicembre 2017 – Rigo’s Cash Machine Tour w. Mel Previte & Robby Pellati- Pit – Bellinzona (Ch)

2 dicembre 2017 – Rigo w.Mel Previte & Robby Live – Spazio Teatro 89 – Milano (Mi)

15 dicembre 2017 – Cash Machine Tour – Stones Cafè – Vignola (Mo)

22 dicembre 2017 – Rigo’s Cash Machine Tour w. Mel Previte & Robby Pellati – Le Rive – Bassano Del Grappa (Vi)

12 gennaio 2018 – Rigo’s Cash Machine Tour w. Mel Previte & Robby Pellati – Ghe Pensi Mi’ – Milano

23 febbraio 2018 – Rigo’s Cash Machine Tour w. Mel Previte & Robby Pellati – Contestaccio – Roma

3 marzo 2018 – Rigo’s Cash Machine Tour w. Mel Previte & Robby Pellati – Off – Modena