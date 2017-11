Pino Pavone live da “O chi o a cà toa” Fezzano di Porto Venere Spezia Sab. 4 novembre h20

Sabato 4 novembre , nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d’autore” con degustazione al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione a Km zero e concerto €35,00). Protagonista Il Maestro Pino Pavone che presenterà il suo libro scritto per l’amico e compagno di battaglie musicali e di vita Piero Ciampi e allieterà i presenti con le canzoni del suo nuovo album “La vita è dispari” e con gli storici brani dei suoi precedenti lavori. Ad accompagnarlo alla tastiera Marco Spiccio.

Amico e collaboratore di Piero Ciampi ha scritto vari brani assieme al cantautore livornese, tra questi: Mia Moglie, Bambino mio (incisa da Carmen Villani, Ombretta Colli e Rossana Casale), L’amore è tutto qui (Nada e Patty Pravo), In un Palazzo di Giustizia, Andare camminare lavorare, Don Chisciotte (Francesco Baccini, Gino Paoli).

Ha collaborato con Piero Ciampi nella scrittura dell’album “Ho scoperto che esisto anch’io” di Nada del 1973. Nel 1990 ha pubblicato per la Interbeat Records il suo primo album da solista, “Maledetti amici” che gli è valso nel 1992 la Targa Tenco per la migliore opera prima ed una menzione al Midem di Cannes. Nel 1995 ha pubblicato il suo secondo album “Notizie”. Il suo album più recente si intitola “La Vita è Dispari”.

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te lo aspetti!

Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un “Luogo di Resistenza Artistica” dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.

Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d’autore.

Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le portate migliori del cuoco Giorgio Angelini, che vi delizierà con i suoi abbinamenti originali e la profonda cura con cui sceglie, esalta e propone i migliori sapori della cucina locale, in particolare il suo pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana. Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

Giorgio Angelini è un oste vulcanico ed appassionato, che si è dato l’obbiettivo di fare innamorare della cucina i suoi avventori. Un maestro negli abbinamenti coraggiosi e affascinanti, vi accoglie con gentilezza e desiderio di farvi scoprire i segreti della sua sapienza culinaria, che spiega con entusiasmo. Lo conoscerete come uno chef, lo saluterete come un amico. Un uomo fuori dagli schemi, che sa coniugare tradizione e sperimentazione esaltando il gusto, per regalarvi una serata che non ha eguali altrove, e di cui non saprete più fare a meno!

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

Menù degustazione a sorpresa di piatti di mare e terra, un percorso gastronomico di tradizione e innovazione legato al territorio a Km zero a €35,00.

Per problemi di linea telefonica purtroppo non possiamo accettare carte di credito e/o bancomat. Grazie per la comprensione.

Top1 Communication: Ufficio stampa: Comunicazione: Promozione

e-mail: segreteria@top1communication.eu