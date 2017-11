Per il progetto ABC Alessandro RAK incontra i giovani di Roma e del Lazio con il pluripremiato “L’Arte della Felicità” – MAD Entertainment

Dopo gli incontri con Luca Raffaelli, Rita Petruccioli e l’Officina Bonelli con Alessandro Bilotta, la Città Incantata di Progetto Scuola ABC promosso da Regione Lazio e Roma Capitale, prosegue il suo viaggio nei fumetti e l’animazione con il pluripremiato “L’Arte della Felicità” prodotto da MAD Entertainment che con il regista Alessandro Rak verrà presentato il 13 novembre al Cinema Quattro Fontane, mostrando ai ragazzi degli istituti superiori di Roma e del Lazio una delle eccellenze italiane degli ultimi anni.

Nel percorso che sta portando le scuole del Lazio ad avvicinare il mondo dell’animazione, “L’arte della felicita”̀, grande successo cinematografico del 2013 (Best European Animated Feature Film Award, European Film Awards 2014, Evento Speciale d’Apertura 28° Settimana della Critica di Venezia), è un interessante esempio di sinergia creativa in cui disegnatori, animatori, esperti di 3D, musicisti e informatici di Mad Entertainment di fama internazionale – si sono messi insieme per realizzare un’opera di grande sensibilità, commozione e speranza. Un lungometraggio che precede un altro riconosciuto successo firmato MAD Entertainment, “La Gatta Cenerentola” in collaborazione con Rai Cinema, regia di Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Alessandro Rak e Dario Sansone.

Due fratelli. Due continenti. Due vite. Una sola anima per una storia di fratellanza e amore che diventa occasione non solo artistica di avvicinarsi a una produzione contemporanea intelligente e di qualità, ma anche momento di confronto con i ragazzi per parlare di solitudini e degrado metropolitano.

Sotto un cielo plumbeo, tra i presagi apocalittici di una Napoli all’apice del suo degrado, Sergio, un tassista, riceve una notizia che lo sconvolge. Niente potrà più essere come prima.

Ora Sergio si guarda allo specchio e quello che vede è un uomo di quarant’anni, che ha voltato le spalle alla musica e si è perso nel limbo della sua città.

Il taxi diviene il microcosmo in cui si rinchiude per fuggire al suo mondo, ma dentro cui il mondo entra ed esce attraverso i suoi passeggeri.

Mentre fuori imperversa la tempesta, l’auto comincia così ad affollarsi di ricordi, di speranze, di rimpianti, di nuove occasioni.

Ora sa chi sono i passeggeri: sono anime, fantasmi, memorie, strade. Oppure sono messaggeri di un sole che nasce altrove e portano con sè la rivelazione di ciò che è oltre il confine del proprio parabrezza.

Prima o poi la pioggia smetterà di cadere ed il cielo si aprirà. E da lì verrà la fine. O tornerà la musica.

“L’Arte della Felicità” è il primo lungometraggio di Alessandro Rak è un autore e regista napoletano classe 1977. Alessandro Rak con i suoi saggi Again e Looking Death Window ha vinto il Gran Premio della Giuria del Festival Castelli Animati, il Cylect International Price e il Primo Premio al Festival of Film School a Città del Messico ha realizzato inoltre cortometraggi animati come Và, Primo Premio del Med Festival Video e Teste al muro, selezionato al Festival di Palazzo Venezia.

Produttore di “L’Arte della Felicità” e “La Gatta Cenerentola”, la factory di MAD Entertainment nasce dalla scommessa di convogliare in un unico luogo artisti e professionisti dell’audiovisivo nei settori del documentario, della musica e dell’animazione, sviluppata su due binari principali: il cinema indipendente rivolto ad un pubblico ampio, senza confini di età e l’animazione per il formato televisivo, quindi serie e special tv.

Una realtà che nasce “dal basso” e che da qui diventa buona pratica per gli studenti che con “La Città Incantata” e gli altri progetti scuola ABC fino a dicembre incontreranno e toccheranno con mano la grande animazione made in Italy.

La Città Incantata è promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020, curato dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, e che si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.

13 novembre, ore 10.00 Cinema Quattro Fontane – Via delle Quattro Fontane, 23 (Roma)

