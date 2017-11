More than Roads live | Martedì 21 novembre a Roma a L’Asino che Vola

Martedì 21 novembre, alle ore 21.00, a L’Asino che Vola è in programma il live per la chiusura della prima stagione di More than Roads, un progetto musicale itinerante ideato da Francesco Seminara.

More than Roads conclude il suo primo viaggio sul palco de L’Asino che Vola con un evento che avrà come protagonista la musica e i versi di cinque cantautori: Gianfranco Mauto, Mirkoeilcane, Alessandro D’Orazi, Agata Lo Certo e Luigi Mariano si esibiranno live durante una serata condotta da Francesco Seminara (in arte Chisky), il quale, a chiusura dell’evento, si esibirà in duetto con ciascuno dei musicisti.

More than Roads è stato un viaggio fatto di chilometri e musica condivisa e cantata da Chisky (Francesco Seminara) che ha creato intorno a sé una community, tramite il suo video blog e i canali social, raccontando storie, inventando giochi interattivi e traendo spunto dalle news del momento.

More than Roads è un progetto nato dall’esigenza di esplorare e condividere la musica e i versi di artisti italiani che, fuori da ogni logica di sistema, affrontano la quotidianità ispirandosi al proprio sentire e traducendo il vissuto in forma canzone.

Ognuno ha un proprio stile personale, ma tutti sono animati da profonda e autentica passione, la stessa che ha coinvolto i numerosi utenti dei canali della community di More than Roads: passione che Francesco Seminara riconosce, essendo anche lui un cantautore o meglio, come ama definirsi, un “cantacuore”.

Mi definisco un “Cantacuore” perché a differenza dei cantautori non ho la padronanza di uno strumento, ma nello scrivere e nel cantare metto tutto il mio cuore – confessa Francesco Seminara. All’inizio era una semplice idea. Per lavoro sono tenuto a fare chilometri su chilometri e la musica rende tutto questo stress un po’ più sopportabile; poco a poco, però, l’idea si è trasformata in un progetto reale e adesso non vedo l’ora di salire sul palco de L’Asino che Vola e divertirmi con questi artisti di talento che, ormai, sono diventati anche cari amici, per l’evento che segnerà la conclusione del nostro primo lungo viaggio.

Dall’inizio del progetto Chisky, con 90 episodi in totale e molti video di approfondimento, infatti, ha dedicato tutte le sue energie e i suoi spazi digitali aprendo una finestra sui cinque artisti che si esibiranno il 21 novembre, mettendo in evidenza i testi, condividendo e cantando le canzoni che lo hanno colpito maggiormente.

Da Gianfranco Mauto a Luigi Mariano, passando attraverso i lavori di Mirkoeilcane, Alessandro D’Orazi e Agata Lo Certo, More than Roads ha visto una stagione unica: la prima di un progetto itinerante e ripetibile, alimentato dall’energia di chi scrive per “mestiere”, per il reale bisogno di raccontare storie.

Martedì 21 novembre, ore 21.00

More Than Roads live @ L’Asino che Vola

Via Antonio Coppi 12d, 00179 Roma

Evento www.facebook.com/events/1396621720456610/

Ingresso 5 euro

Info e contatti More Than Roads:

Facebook https://www.facebook.com/francescoseminaramusic

Video blog http://morethanroads.blogspot.it

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCSTiTzByK2DeDcMEGHyqsdg