A Roma, al Monk dal 21/22/23 dicembre. Anteprima il 20 dicembre.

Tra gli ospiti live Gomma, Daniele Coccia Pafelmin, Lucio Corsi , The Niro e Le Capre a Sonagli

Incontri con Riccardo Sinigallia, Roberto Angelini, Edoardo De Angelis e Marina Rei

Il 21, 22 e 23 dicembre il MEI arriva al Monk di Roma con MEIllennials, I Premi degli Indipendenti per i Giovani: tre giorni di musica e video, dedicati ai giovanissimi nuovi artisti della scena musicale indipendente ed emergente, a cui si aggiungerà la Festa di compleanno della rivista musicale ExitWell, arrivata a spegnere le 5 candeline e un’anteprima (il 20 dicembre) dedicata a “Ghost Tracks”, la nuova uscita discografica di CARACAS [Valerio Corzani & Stefano Saletti].

MEIllennials è rivolto ai giovani e giovanissimi musicisti: nel corso dei tre giorni si esibiranno, grazie a un contest esclusivo, le future leve musicali provenienti dai licei e dalle scuole di musica. Non mancheranno, inoltre, incontri, seminari, workshop indirizzati alla formazione professionale nel settore musicale.

Giovedì e venerdì, nel corso delle serate, verranno anche consegnati i Premi PIVI e PIMI nella esclusiva versione dei premi indirizzati ai giovanissimi nuovi artisti della scena musicale indipendente ed emergente.

Vincitori del PIVI sono i Gomma che giovedì 21 saranno premiati da Fabrizio Galassi e Giuseppe Piccoli; ad aggiudicarsi il PIMI è Lucio Corsi che il giorno successivo riceverà il premio dalle mani di Federico Guglielmi e Riccardo De Stefano.

La manifestazione è organizzata da Materiali Musicali con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” , è a cura del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti e fa parte dei progetti a favore delle Periferie Urbane.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

ORE 18.00-20.00 • APERITIVO SOCIAL

Fabrizio Galassi, Diletta Parlangeli e Giuseppe Piccoli dialogano con musicisti la cui popolarità passa dalle rete. Ospiti dell’incontro Le Ore: una band, un duo per l’esattezza. La loro gavetta, oltre ai concerti, è stata quella di esser riusciti a crearsi un proprio pubblico online ma che non rimane solo virtuale.

Strategie e linguaggio, canzoni e analytics: quello che ‘prima’ non andava d’accordo, ‘oggi’ è la nuova professionalità. E per carità, non chiamateli Youtuber!

A seguire, Fabrizio Galassi e Enrico Deregibus, insieme ai ragazzi di Web Radio Immaginaria,

intervistano Riccardo Sinigallia e Roberto Angelini.

ORE 20.00-23.30 • LIVE – Palco grande

La Notte (Anteprima Esclusiva! Aprono la tre giorni e ricevono il premio Un Disco per l’Europa per il loro secondo album che uscirà a gennaio per la Woodworm Label)

Carlo Valente (Officine Pasolini e Voci per la Liberta’)

Agnese Valle (Strategie di Comunicazione)

Dan Zul (Rete dei Festival)

Emilio Stella (Goodfellas)

Kafka sulla spiaggia (Rete dei Festival)

Blùmia – Vincitori di Incisioni Music Contest (Exit Well)

Gomma (Premiazione e SuperLive per Pivi Giovane)

Ospite: Daniele Coccia Pafelmin mini-live per il suo nuovo disco

VENERDÌ 22 DICEMBRE

ORE 17

Radioimmaginaria, la web radio dei teenager incontra Edoardo De Angelis per il programma “Cantautori a Scuola”

ORE 18 – APERITIVO SOCIAL

Fabrizio Galassi, Diletta Parlangeli e Enrico Deregibus e dialogano su “Come gli algoritmi aiutano a scrivere meglio di musica”

A seguire incontro con Marina Rei con Enrico Deregibus e Fabrizio Galassi

ORE 20.00-23.30 • LIVE – Palco Grande

Andrea Zoli (Classic Rock on Air)

Andrea Madeccia (Casa Discografica Lecci)

Marcondiro (Festival dei Castelli Romani)

Mirkoeilcane (iLive e Fenix)

Leo Folgori (Beta Produzioni / Materiali Musicali)

Black Snake Moan (Mei Superstage / Monk)

Ospite: The Niro con il suo nuovo tour e il suo nuovo disco

Lucio Corsi (Premiazione e SuperLIve Pimi Giovane) – Premiano: Federico Guglielmi e Riccardo De Stefano

23 DICEMBRE: EXITWELL CELEBRATION – Il 5° compleanno

ExitWell spegne 5 candeline! Per festeggiare questo compleanno, dalle 21 saliranno sul palco numerosi ospiti tra i quali Le capre a sonagli (Premio ExitWell dell’anno), Mòn, So Does Your Mother, Andrea Ra, 1/2 Kutso, Filippo Dr. Panìco, Barberini, oltre a tanti altri ospiti ancora da annunciare

Durante le giornate del 21 e 22 dicembre si terranno due giorni dedicati agli WORKSHOP e alla FORMAZIONE dei giovani musicisti:

“Musiche del Mediterraneo” il workshop tenuto da Stefano Saletti, organizzato da ADASTRA, dedicato a far conoscere affinità e differenze negli stili musicali dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: le influenze, le contaminazioni, le specificità. Prevede l’apprendimento di alcuni brani delle tante tradizioni musicali, attraverso i quali approfondire le tecniche interpretative. un’immersione nella ricchezza culturale del Mediterraneo, in cui si troveranno inaspettati e affascinanti punti di contatto tra la nostra tradizione e quella degli altri popoli. Un viaggio nel tempo e nello spazio che tocca le musiche del Sud d’Italia, dei Balcani, della penisola iberica e del Nord Africa

“Music Lab” con Danilo Silvestri: un laboratorio dedicato alle band e ai giovani musicisti che verterà principalmente sulla pratica del palco. Dopo una prima parte introduttiva dedicata ai temi della promozione e delle pratiche da adempiere per esibirsi in regola, tecnici e professionisti seguiranno i musicisti attraverso simulazioni di attività live. Si tratteranno temi quali la struttura dei palchi (da quelli piccoli delle birrerie ai grandi festival), stage plan e scheda tecnica, rapporti con il fonico e il gestore, simulazione di soundcheck, settaggio dei suoni e dei volumi, cambi palco e come affrontare gli imprevisti.

Tra i tanti incontri e attività della tre giorni segnaliamo il 20 dicembre alle 18, un convegno sulla Legge sul Codice dello Spettacolo dal Vivo appena approvato dal Parlamento. Durante la giornata del 23 dicembre, poi, dalle 10.30, le Assemblee delle varie realta’ indies di AudioCoop, del gruppo di lavoro di Aia, Associazione Italiana Artisti, Rete dei Festival e It-Folk, circuito degli artisti e festival folk italiani. Gli incontri saranno introdotti da un sintetico quadro, a cura del MEI, sullo stato del mercato musicale oggi.

Inoltre alle ore 10, spazio al Forum del Giornalismo Musicale diretto da Enrico Deregibus, con una assemblea che darà il via ai lavori per una associazione di giornalisti musicali, delineando le linee guida per uno statuto.

Sono partner del progetto: MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, Adastra, Exit Well, Casa del Vinile, Done, Monk, Classic Rock, Vinile, Prog, Radio Rock, Radioimmaginaria e Nuovo Imaie.

MEIllennials

Monk Circolo Arci – Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma

21, 22 e 23 dicembre ingresso gratuito con tessera ARCI

Concerti del 23 dicembre, dalle ore 21: ingresso 5 euro