Marco Masini lavorerà alla scrittura del suo futuro disco di inediti in collaborazione con gli Autori Warner Chappell

WARNER CHAPPELL rinnova il contratto di esclusiva come Autore con MARCO MASINI. Dopo aver collaborato con il team di Autori WARNER CHAPPELL per la stesura dei brani del suo ultimo album di inediti “Spostato di Un Secondo”, titolo del brano con cui Marco Masini ha partecipato al Festival di Sanremo 2017, anche prossimamente il cantautore lavorerà alla scrittura del suo futuro disco di inediti in collaborazione con gli Autori Warner Chappell.

ROBERTO RAZZINI, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, dichiara in merito: «Marco Masini è un Autore molto ispirato e un Artista di forte personalità. La nostra collaborazione con Marco ha avuto il suo inizio lo scorso anno, quando Marco scrisse, insieme a A. Iammarino e M. Adami, “La Borsa Di Una Donna”, brano con il quale Noemi partecipò al Festival di Sanremo del 2016. Da allora abbiamo avuto modo di lavorare con Marco, in maniera molto profittevole e insieme a noi anche diversi nostri Autori, quali Zibba, F. Camba, D. Coro, E. Cecere, F. Campedelli, O. Angiuli, V. Carboni, N. Marotta e lo stesso Diego Calvetti, per il suo album di studio “Spostato Di Un Secondo” (prodotto dallo stesso Calvetti). Il nostro rinnovo vuole essere proprio la conferma di Marco e nostra, di continuare nel nostro percorso insieme, affinché si possa coadiuvare Marco nella sua carriera di Artista ed Autore, non solo per se stesso, ma anche per altri Artisti».

MARCO MASINI commenta: «Per me è stato come ricominciare un nuovo percorso. Diego Calvetti, mentre stavamo scrivendo i pezzi di “Spostato Di Un Secondo”, mi presentò una grande azienda come Warner Chappell e invitò Roberto Razzini al mio concerto di Milano. Nacque subito un grande feeling, non solo professionale ma anche umano. Credo ancora nei rapporti personali, credo siano il motore più potente del mondo e che possano creare stimoli sempre nuovi e sempre più forti!! Sono davvero contento di poter provare a dare un altro contributo alla musica italiana attraverso un’azienda che ha creduto ancora una volta in me e sono pronto a dare tutto me stesso!!»

Marco Masini, con oltre sette milioni di copie vendute in tutto il mondo, è stato il vincitore del Festival di Sanremo nel 2004 con il brano “L’Uomo Volante”, mentre nel 1990 si aggiudicò la vittoria nella categoria giovani con “Disperato”.

Oltre ad essere un cantautore, scrive anche brani per altri Artisti, come Noemi per la quale ha scritto il brano “La Borsa Di Una Donna” insieme a A. Iammarino e M. Adami in gara al Festival di Sanremo 2016, e Giusy Ferreri per la quale ha scritto “Immaginami” con A. Iammarino e D. Calvetti, canzone inclusa nel suo ultimo disco di inediti “Girotondo”.

Nel 2017, in gara al Festival di Sanremo Masini si è aggiudicato il podio nella serata delle cover con l’esecuzione del brano “Signor Tenente” (G. Faletti). Sempre nel 2017 esce “Spostato Di Un Secondo”, il suo ultimo album di inediti. Un disco variegato e moderno dalle sonorità electro pop, il cui tema centrale è la rilettura del tempo trascorso senza nostalgia ma con consapevolezza. All’uscita del disco è seguito un tour di successo con cui l’artista ha girato tutta Italia insieme alla sua band composta da Massimiliano Agati (batteria), Cesare Chiodo (basso), Antonio Iammarino (tastiere), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica ed acustica) e Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica).

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale.

Divisione editoriale di Warner Music Group, WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.