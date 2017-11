Manao dal vivo all’Elegance Cafè, quando il jazz incontra la musica canaria

Da Tenerife a New York, dalla musica canaria al jazz. Manao è la voglia di riscoprire l’avvolgente musica tradizionale delle isole Canarie, rivisitandola attraverso un sound moderno arricchito di improvvisazioni, groove e complessità armoniche tipiche del jazz contemporaneo. Un’energia viva, che nasce dall’incontro di epoche, culture e stili musicali differenti. Un collettivo composto da musicisti eclettici, affermati nel panorama musicale europeo, guidati dal sassofonista e compositore di Las Palmas di Gran Canaria, Jose Vera Bello. Nuovamente insieme per un nuovo lavoro discografico ed un tour Europeo con date per la prima volta anche in Italia, Manao si riconferma un progetto unico per originalità e qualità tecnica.

Sul palco Jose Vera Bello (sax tenore, flauto canario, chacaras), Rui Silva (chitarra), Daniel Van Huffelen (basso), Francesco De Rubeis (cajon, batteria).

sabato 25 novembre

ore 22.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Euro 20 (concerto e prima consumazione)

Infoline + 39 0657284458