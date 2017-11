Luciano Ligabue: il film Made in Italy nelle sale

Con queste parole, in un video messaggio sui suoi social, LUCIANO LIGABUE ha ringraziato oggi i suoi fan per il tour appena finito e ha annunciato la data di uscita del film “MADE IN ITALY” nelle sale:

«Sono qua per ringraziarvi per il tour che è stato un tour speciale anche nella sfiga, nel senso che abbiamo battuto ahimè un record negativo che è stato quello di far spostare 34 date…cosa che ovviamente nessuno voleva.

Devo dire che poi riprendere queste 34 date ha voluto dire vedervi con un’emozione speciale per la vostra attesa, e io stesso vivere un’emozione speciale perché sentivo la gratitudine nei confronti di tutti quelli di voi che hanno conservato quel biglietto, dando atto di un segno di fiducia nei miei confronti che per un bel po’ di tempo mi porterò nel cuore. Detto questo, grazie a tutti quanti! Tour finito a malincuore perché saprete che io andrei avanti sempre, adesso passo al film.

Devo ancora girare un paio di giorni perché ci sono scene invernali che non ho potuto girare quest’estate, però ci stiamo portando avanti con montaggio e con la postproduzione perché vogliamo consegnare il film per tempo in modo che la scadenza prevista, cioè la data di uscita il 25 GENNAIO, venga mantenuta.

Il film parte dall’album “Made In Italy”, in realtà si sviluppa in una storia molto più complessa e articolata con molti più personaggi, però insomma il disco resta lo specchio fedele di una buona parte del film. Detto questo non vi posso dire di più, vi dico solo che spero che ci rivediamo il più presto possibile…Buon lavoro anche a voi qualsiasi cosa facciate, un abbraccio e grazie ancora per il Tour.»

Questo il link per visualizzare il post su facebook: https://www.facebook.com/Ligabue/videos/10156005311981522/

“MADE IN ITALY” è il terzo film di Ligabue (dopo “Radiofreccia” e “Da zero a dieci”), nelle sale dal 25 gennaio 2018.

Prodotto da Domenico Procacci per Fandango e distribuito da Medusa Film, “MADE IN ITALY” vede il ritorno di Stefano Accorsi nei panni del protagonista, dopo la sua magistrale interpretazione nel film “Radiofreccia”, questa volta in compagnia di Kasia Smutniak e altri attori come Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Tobia De Angelis, Alessia Giuliani e Gianluca Gobbi.

Queste tutte le date del “MADE IN ITALY – PALASPORT 2017” (prima e seconda parte) sulla scia dell’uscita del disco “MADE IN ITALY”

14 FEBBRAIO Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT)

15 FEBBRAIO Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT)

17 FEBBRAIO Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT)

20 FEBBRAIO Palasport di REGGIO CALABRIA

21 FEBBRAIO Palasport di REGGIO CALABRIA

23 FEBBRAIO PalaFlorio di BARI

24 FEBBRAIO PalaFlorio di BARI

25 FEBBRAIO PalaFlorio di BARI

27 FEBBRAIO PalaSele di EBOLI

28 FEBBRAIO PalaSele di EBOLI

3 MARZO PalaMaggiò di CASERTA

4 MARZO PalaMaggiò di CASERTA

6 MARZO PalaEvangelisti di PERUGIA

7 MARZO PalaEvangelisti di PERUGIA

10 MARZO Modigliani Forum di LIVORNO

11 MARZO Modigliani Forum di LIVORNO

13 MARZO Mediolanum Forum di Assago – MILANO

14 MARZO Mediolanum Forum di Assago – MILANO

4 SETTEMBRE RDS Stadium di RIMINI

6 SETTEMBRE Pala Resega di LUGANO

8 SETTEMBRE Mediolanum Forum di Assago – MILANO

9 SETTEMBRE Mediolanum Forum di Assago – MILANO

12 SETTEMBRE PalaLottomatica di ROMA

13 SETTEMBRE PalaLottomatica di ROMA

15 SETTEMBRE PalaLottomatica di ROMA

16 SETTEMBRE PalaLottomatica di ROMA

18 SETTEMBRE PalaLottomatica di ROMA

20 SETTEMBRE Pala Florio di BARI

22 SETTEMBRE Nelson Mandela Forum di FIRENZE

23 SETTEMBRE Nelson Mandela Forum di FIRENZE

25 SETTEMBRE RDS Stadium di GENOVA

26 SETTEMBRE RDS Stadium di GENOVA

28 SETTEMBRE Pala Bigi di REGGIO EMILIA

30 SETTEMBRE Fiera di BRESCIA

1 OTTOBRE Fiera di BRESCIA

3 OTTOBRE Pala Arrex di JESOLO (VENEZIA)

5 OTTOBRE Zoppas Arena di CONEGLIANO (TREVISO)

7 OTTOBRE Pala Onda di BOLZANO

10 OTTOBRE Pala Alpitour di TORINO

11 OTTOBRE Pala Alpitour di TORINO

13 OTTOBRE Pala Bam di MANTOVA

14 OTTOBRE Pala Bam di MANTOVA

16 OTTOBRE Pala Prometeo di ANCONA

18 OTTOBRE Adriatic Arena di PESARO

20 OTTOBRE Arena Spettacoli PD Fiere di PADOVA

21 OTTOBRE Arena Spettacoli PD Fiere di PADOVA

23 OTTOBRE Pala Rubini Alma Arena di TRIESTE

24 OTTOBRE Pala Rubini Alma Arena di TRIESTE

27 OTTOBRE Unipol Arena di BOLOGNA

28 OTTOBRE Unipol Arena di BOLOGNA

3 NOVEMBRE Fiera “Padiglione E” di CAGLIARI

4 NOVEMBRE Fiera “Padiglione E” di CAGLIARI