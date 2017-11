Chris Nolan e Tedua firmano per la Warner Chappell

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA si conferma ancora una volta tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale e prosegue in quella che è la sua attività primaria di ricerca e consolidamento della sua squadra.

WARNER CHAPPELL annuncia infatti la firma di un contratto di esclusiva editoriale con il giovane produttore e compositore CHRIS NOLAN, che entra a far parte a tutti gli effetti della sua squadra di Autori, e la firma di un accordo editoriale, per l’Italia e per l’estero, con il rapper TEDUA, fenomeno della trap italiana. Tedua sta attualmente lavorando con Chris Nolan alla realizzazione del suo prossimo disco, dal titolo “MOWGLI”, in uscita nel 2018, anticipato dal singolo “La Legge Del Più Forte” pubblicato venerdì 17 novembre e disponibile da oggi, lunedì 20 novembre, alle 14:00 sul suo canale Vevo.

ROBERTO RAZZINI, Managing Director di Warner Chapperll Music Italiana, dichiara in merito: “Siamo felici di accogliere in squadra Chris Nolan e Tedua, due personaggi ormai affermati del panorama emergente rap e hip hop. Sono certo che il loro contributo aiuterà a crescere ulteriormente e a consolidare la presenza di Warner Chappell in un settore musicale sempre più importante e determinante del panorama musicale del nostro Paese”.

CHRIS NOLAN commenta: “Orgoglioso di aver firmato per Warner Chappell, farò del mio meglio per rimanere innovativo e rispecchiare nei migliori dei modi la mia personalità musicale”.

TEDUA commenta: “Sono molto orgoglioso ed entusiasta, fremo dalla voglia di arricchire il mio scaffale digitale editoriale, all’interno della migliore struttura competente. Invito i presenti lettori a seguirmi sui miei social e rimanere aggiornati sulle prossime uscite”.

Chris Nolan, milanese classe 1995, è un giovanissimo produttore e autore del panorama musicale italiano. La sua prima produzione ufficiale è “Non lo so” di Ghali (feat. Izi) realizzata nel 2015. Nel 2016 produce il brano “Bang Bang”, in collaborazione con Sfera Ebbasta & Charlie Charles, il brano “Vai tra” di Ghali e il progetto discografico “Orange County MixTape” di Tedua.

Tedua, classe 1994, nasce a Genova ma si trasferisce sin da bambino a Milano. È del 2014 il suo primo EP ufficiale, “Medaglia d’oro” realizzato insieme agli artisti Vaz Tè e Zero Vicious. I primi riconoscimenti arrivano dopo il featuring nel pezzo di Sfera Ebbasta e Charlie Charles, “Mercedes Nero” (2015), e l’anno successivo esce il suo mixtape da 20 tracce “Orange County”, ripubblicato a gennaio 2017 con 6 nuove tracce e con il titolo “Orange County California”.

A maggio 2017 esce il nuovo singolo “Wasabi 2.0” prodotto da Chris Nolan, con il quale Tedua sta attualmente lavorando alla realizzazione del nuovo disco, intitolato “Mowgli”, prodotto e distribuito da Sony, in uscita nel 2018.