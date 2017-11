CARLO UBOLDI | ALDO ZUNINO DUO 1° dicembre live @ La Vignetta di Cernobbio – Como

Venerdì 1° dicembre 2017 serata all’insegna del grande jazz a “La Vignetta” (Via Monte Grappa 32 Cernobbio), Como. Sul palco due tra i più rappresentativi jazzisti italiani conosciuti ed apprezzati in Italia e all’estero: Carlo Uboldi al piano e Aldo Zunino al contrabbasso.

I due artisti daranno vita ad un dialogo musicale, un viaggio tra standard del jazz e composizioni originali di Uboldi esibendosi in un repertorio che saprà trascinare e coinvolgere il pubblico in uno spettacolo che si preannuncia di altissimo livello artistico fatto di lirismo, versatilità e potenza espressiva.

Carlo Uboldi Considerato tra i più quotati pianisti Italiani di jazz a livello internazionale, ha fatto del blues e dello swing la sua più grande passione sul pianoforte che prosegue tuttora con alle spalle oltre 4000 concerti jazz in locali, festival e teatri, una trentina di dischi con svariate formazioni di cui 10 come leader, un disco dedicato a Clark Terry con Stjepko Gut guest del quintetto di Dario Cellamaro ed un disco live con Scott Hamilton. Esordisce a 18 anni all’interno della trasmissione TV1 estate su RAI 1 suonando già brani di sua composizione, in quegli anni è seguito negli studi dal Maestro Ettore Righello, pianista titolare dell’orchestra ritmica della R.A.I. di Milano.

Aldo Zunino, apprezzato sideman di grandi artisti italiani ed internazionali con oltre 30 anni di carriera. All’età di diciassette anni, dopo lo studio del pianoforte e della chitarra, inizia a suonare il contrabbasso. Già a diciotto anni intraprende la sua carriera professionale suonando in tutto il Nord Italia con i musicisti più rappresentativi del territorio. Vince nel 1992 il premio “AICS JAZZ” ed inizia la sua attività didattica. La sua attività concertistica si estende rapidamente in vari paesi: Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Slovenia, Croazia, Spagna, Portogallo, Austria, Brasile, Russia, Turchia, Usa, etc. Si è esibito in festival Internazionali e Nazionali e in “storici” Jazz Club come il Birdland di New York, il Ronnie Scott’s a Londra, il New Morning ed il Sunset a Parigi, Burghausen Jazz Club in Germania, solo per citarne alcuni. Lunghissimo è l’elenco delle sue collaborazioni che lo vedono al fianco di mostri sacri del calibro di Gianni Basso, Franco D’Andrea, Enrico Rava, Franco Cerri, Benny Golson, Jimmy Cobb, Harry Sweets Edison e moltissimi altri. Zunino affianca, alla incessante attività live, anche l’attività didattica.

