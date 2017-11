Apre Hoop The Music Circle, il nuovo SOUND-CITY a Milano negli ex studi dei Pooh

Il 30 dicembre 2016 i Pooh hanno deciso di chiudere la carriera del gruppo dopo 50 anni e questo ha determinato dei cambiamenti nella loro sede storica.

Gli ex studi dei Pooh dal 1° gennaio 2017 sono stati assorbiti dalla società HOOP MUSIC, che in questi mesi con un’operazione di ammodernamento ha creato funzionali locali comuni e privati per i professionisti del settore – e non solo – che verranno a lavorare in questo nuovo “SPAZIO-MUSICA”.

Hoop "The Music Circle", pur restando in parte la "casa dei Pooh", apre ufficialmente agli operatori del settore (musicisti, produttori, arrangiatori, autori, cantanti, performer, doppiatori, speaker);

diventa così uno dei più grandi SOUND-CITY sia per i professionisti del settore sia per chi, per la prima volta, si affaccia al meraviglioso mondo della musica; Hoop "The Music Circle" è un insieme di realtà e società che collaborano tra di loro ed in autonomia a offrire un'esclusività di servizi e un importante ponte di collegamento tra la discografia e gli artisti.

All’interno di Hoop operano:

BLU NOTTE Edizioni & Produzioni Musicali, di Red Canzian, per la produzione e la ricerca continua di nuovi talenti, una delle grandi mission di Hoop.

DOTT. FRANCO FUSSI: La Voce Artistica avrà come sede milanese un ambulatorio all'interno di Hoop in cui opererà Franco Fussi, foniatra di riferimento dei più grandi cantanti lirici e moderni, medico-chirurgo, specialista in foniatria e in otorinolaringoiatria.

DOTT.SSA FEDERICA CALVI: Logopedista specialista in rieducazione della voce artistica per cantanti, attori, speaker e doppiatori, consulente del Piccolo Teatro di Milano.

Ø Sviluppo e attività di ricerca

Ø Formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali

Ø Servizio di gestione e tutela di repertori musicali esistenti

Q – RECORDING STUDIO, storico studio che ha visto nascere grandi successi discografici dei Pooh dal ’98 ad oggi e dove hanno registrato altri artisti quali: Mario Biondi, Incognito, Nick The Nightfly, Red Canzian, Roby Facchinetti, Framers, Marcella Bella, Le Vibrazioni e molti altri.

Il Q – Recording Studio, oltre ad essere uno studio di registrazione, è anche fruibile per prove musicali di concerti live grazie alle sue caratteristiche ottimali e per gli ottimi servizi annessi. Grazie alla sua grandezza di circa 120 mq, permette il montaggio di tutti gli strumenti in sala ripresa per le prove e la predisposizione per l’allacciamento e l’installazione nella sala regia di ulteriori due banchi (fonico di palco – fonico di sala).

I punti di forza della struttura di Hoop “The Music Circle” sono:

Fonico di studio residente;

Ambiente esclusivo e riservato;

Ampia area relax con distributori di bevande (50 mq);

Sala Riunioni – a disposizione degli artisti che ne necessitano;

1 km di distanza dalla tangenziale est;

3 km di distanza dall’aeroporto Milano Linate;

4 km di distanza al centro di Milano;

Vicinanza a strutture alberghiere convenzionate e tariffe agevolate;

Ampia area di carico/scarico per bilici;

1 montacarichi interno con portata di 1000 kg ed un 1 ascensore;

Nessuna barriera architettonica per carico/scarico;

Parcheggio privato interno con accesso diretto per gli artisti;

Ampio parcheggio frontale alla struttura per 300 autovetture;

Servizio Catering o in alternativa mensa interna allo stabile.

www.hoopmusic.it