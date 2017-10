Zucchero “Sugar” Fornaciari: guarda il video di Un’Altra Storia, primo singolo estratto da Wanted

È online da oggi al seguente link: http://vevo.ly/3swA6H il video di “UN’ALTRA STORIA”, primo singolo inedito estratto da “WANTED” (The Best Collection), il cofanetto speciale di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI in uscita il 3 NOVEMBRE! Il brano attualmente in rotazione radiofonica è stato scritto da Zucchero e prodotto e arrangiato da ZUCCHERO e MAX MARCOLINI.

Il video di “Un’altra storia”, per la regia di Fabrizio Conte e Tommaso Cardile, è ambientato ad Harlem, New York City, e vede la presenza costante del volto di Zucchero (in una tv a tubo catodico, in un manifesto pubblicitario, tra le pagine di un giornale) come a perseguitare l’affascinante protagonista. Il tormento della fine di un amore è il filo conduttore della storia in cui un uomo innamorato decide di andar via, sacrificando i propri sentimenti, per lasciar libera di essere felice la donna che ama… “Se me ne andai fu per amore/che un giorno sai ucciderò”.