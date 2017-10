THE BEST OF THE BEAST Il ritorno in vinile (bianco) di RETTORE

In occasione della Amazon Vinyl Week (dal 23 ottobre 2017) Nar International pubblica per la prima volta in vinile a tiratura limitata di 1.000 copie numerate (distribuzione Artist First), le più belle canzoni di Rettore.

Tutte le copie sono state autografate di persona dall’Artista. Il long play di colore bianco in questa versione, sarà acquistabile in esclusiva e solo su Amazon.it (http://amzn.to/2xeThHX)

Questa la tracklist di “THE BEST OF THE BEAST” versione vinile:

Lato A

Splendido splendente

Estasi

Sangue del mio sangue

Kobra

Io ho te

Giulietta

Lato B

Donatella

Lamette Katana (feat. Nottini Lemon)

Le mani

Kamikaze rock’n roll suicide

Sayonara

Di notte specialmente