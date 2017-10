Sala Umberto: Per ‘La città incantata’ gli eroi dell’Officina Bonelli sui banchi di scuola

Saranno gli eroi dell’Officina Bonelli i protagonisti del primo incontro rivolto ai ragazzi degli istituti superiori del Lazio con La Città Incantata, nuova iniziativa dei Progetti Scuola ABC che vedranno coinvolti in inediti incontri fuori dalle aule 6000 studenti di Roma e del Lazio.

Che cosa possono raccontare gli eroi della Bonelli? Che ruolo ricoprono nell’immaginario dei giovani studenti… e dei docenti?

Venerdì 27 ottobre presso la Sala Umberto di Roma, i ragazzi potranno quindi confrontarsi con il percorso creativo che viaggia dall’idea alla sceneggiatura e approda all’illustrazione, giocando e scoprendo da vicino come sono nati e “cresciuti” i personaggi più amati di una della “officine” più rappresentative della scena italiana del fumetto e non solo.

Il progetto promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020, curato dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, e che si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.

A parlarne saranno Luca Raffaelli, giornalista, saggista e sceneggiatore esperto di fumetti e animazione, Alessandro Bilotta, scrittore e sceneggiatore, Rita Petruccioli, fumettista ed illustratrice e Giovanna Pugliese, coordinatrice del progetto.

Oltre a quello del 27 ottobre che inaugura i lavori, La Città Incantata vedrà altri due incontri con grandi autori del disegno, interviste per conoscere il linguaggio dei fumetti e del cinema d’animazione, temi su cui gli artisti saranno chiamati a confrontarsi. Al centro i disegnatori, la loro vita, le loro tecniche, le loro storie professionali e personali e i loro personaggi per uno stimolante percorso sperimentale sui fumetti, l’illustrazione, la street art, il graphic novel e il cinema d’animazione, ovvero quelle forme di comunicazione, immortali e universali, in grado di raccontare il presente e immaginare il futuro.

I protagonisti sono gli studenti, le loro aspirazioni e necessità, i quali – attraverso un percorso didattico vivo e partecipato – avranno l’occasione di sperimentarsi con la creazione di un racconto originale a fumetti sui temi trattati durante gli incontri; i migliori lavori saranno premiati e pubblicati in un volume.

27 ottobre | ore 10.00 Sala Umberto | Via della Mercede, 50 Roma

