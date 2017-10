Remo Anzovino: il video del brano “Galilei” girato tra Tokio, Parigi, Londra e New York

È online il video del brano “Galilei” del pianista e compositore REMO ANZOVINO, estratto dal suo quinto album “Nocturne” (Sony Music) in uscita oggi, venerdì 29 settembre!

E’ stato girato, con la regia di Gianluca Moro e Daniele Natali, tra Tokio, Parigi, Londra e New York che nel video si fondono in un’unica metropoli.

«Ho immaginato Galilei vivere oggi, guardare le stelle mentre riceve un WhatsApp o mette un like sulla pagina di un artista scrive Remo Anzovino – Forse lui oggi non cercherebbe risposte dalle stelle, ma troverebbe le domande che noi, mi pare, non riusciamo più a porci. Ho pensato, poi, che tutti noi siamo stati almeno una volta Galilei. Non per aver trovato le prove del sistema copernicano né per aver detto ad un giudice “mi sono sbagliato”, per la paura di finire bruciato vivo, per la paura della morte, ma per aver rinunciato a un nostro desiderio o sogno per il timore del giudizio degli altri e aver detto, almeno una volta, “mi sono sbagliato” pur sapendo che quel desiderio o quel sogno si potevano invece realizzare».

Remo Anzovino si divide tutt’ora tra lo studio di registrazione e lo studio legale, dove esercita la professione di avvocato penalista. È considerato fra gli esponenti più affermati e innovativi della musica strumentale contemporanea ed è recentemente entrato nella grande famiglia degli Yamaha Artist. Con questo album cosmopolita indaga attraverso una narrazione emozionale la solitudine umana e contemporaneamente il racconto della bellezza della vita e le contraddizioni della realtà di oggi.

“Nocturne” è il primo album con Sony Music, su etichetta Sony Classical, ed è disponibile da oggi in digital download, sulle principali piattaforme streaming e nei negozi tradizionali. La versione in vinile, su doppio LP, uscirà invece il 20 ottobre.

L’album è stato registrato tra Tokyo (JVC Victor Studio), Londra (Abbey Road), Parigi (Les Studios Saint Germain) e New York (Brooklyn Recording), è moderno e incisivo. È stato prodotto, registrato e mixato da Taketo Gohara, con gli arrangiamenti orchestrali di Stefano Nanni che ha anche diretto la London Session Orchestra. Tra i musicisti internazionali di grande livello che hanno prestato la loro sensibilità al progetto ci sono, tra gli altri, al violino cinese Masatsugu Shinozaki, primo violino dell’Orchestra Sinfonica di Tokyo, l’armeno Vardan Grygorian, considerato tra i migliori interpreti mondiali di duduk, la francese Nadia Ratsimandresy, tra le maggiori virtuose al mondo di ondes martenot e Gianfranco Grisi, inventore del suo cristallarmonio ed insuperabile nell’arte di suonare il vetro.

Queste la date dell’instore tour con cui Remo Anzovino presenterà “Nocturne”: oggi, 29 settembre, a La Feltrinelli (via Appia Nuova) di Roma, il 30 settembre all’Hotel Astoria di Udine, il 2 ottobre a La Feltrinelli Red di Firenze, il 4 ottobre a La Feltrinelli (Piazza Piemonte) di Milano, il 5 ottobre a La Feltrinelli (via Quattro Spade) di Verona e il 19 ottobre a La Feltrinelli di Napoli.

Queste le prime date confermate del tour (prodotto e organizzato da Intersuoni Srl, divisione Booking & Management Unit BMU): il 20 novembre all’Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio) di ROMA, il 22 novembre al Teatro Camploy di VERONA, il 27 novembre al Teatro Menotti di MILANO e il 24 gennaio al Teatro Puccini di FIRENZE.

Le prevendite per Roma e Firenze sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali. Le prevendite per Milano e Verona apriranno lunedì 2 ottobre: per Milano su Ticketone e Vivaticket, per Verona su Ticketone e Geticket.

Oggi esce anche il docufilm “Canto alla Durata – omaggio a Peter Handke” diretto da Didi Gnocchi di cui Remo Anzovino ha curato la colonna sonora! Sarà trasmesso su Sky Arte alle ore 20.15, in replica il 2 ottobre alle 13.45 e il 4 ottobre alle 18.30; inoltre, sarà proiettato al Cinema Anteo di Milano dal 29 settembre al 1 ottobre alle ore 13.30.

Remo Anzovino nasce nel 1976 a Pordenone da genitori napoletani. È compositore, pianista e avvocato penalista. Si è laureato a 24 anni con lode nell’antica università di Bologna, ha intrapreso la carriera forense entrando nello studio milanese di uno dei massimi penalisti italiani e successivamente patrocinando centinaia di difese, attività che tuttora svolge. Ha composto le musiche per i maggiori capolavori del cinema muto (più di trenta pellicole) collaborando, con le più prestigiose cineteche e partecipando con colonne sonore di sua composizione ai principali Festival e rassegne internazionali. ll programma di Rai 3 Ballarò ha utilizzato spesso le sue melodie come commento musicale, e lo stesso ha fatto Otto e Mezzo su La7. Il suo primo album di inediti in piano solo è “Dispari” nel 2006, segue “Tabù” nel 2008, “Igloo” nel 2010 e l’ultimo “Viaggiatore Immobile” nel 2012. Ha all’attivo anche un disco live e i progetti speciali “L’Alba dei Tram – Dedicato a Pasolini” (2015) e “Fight for Freedom: Tribute to Muhammad Ali” con Roy Paci (2017).