NOTE D’AUTORE: Giovedì 9 novembre al TAXI BLUES di Milano la finale della quinta edizione

Si terrà giovedì 9 novembre, alle ore 22.00, presso il Taxi Blues di Milano (via Brembo, 23) la finale della quinta edizione di “Note d’Autore”, concorso dedicato alla musica d’autore emergente, organizzato da Palbertmusic, al fine di valorizzare e premiare gli artisti più creativi e originali nonché la musica e i testi più interessanti.

Gli artisti selezionati hanno avuto la possibilità di esibirsi nelle cinque serate eliminatorie e nelle due semifinali, nel corso delle quali sono stati scelti gli otto finalisti: Simone Benaglia (Milano), Francesca Perrotta (Varese), Toni Tarantino (Lecce), Mosaico (Monza), Lene (Milano), Andrea Di Muro (Cologno Monzese – MI), Johnny Malasuerte (San Giuliano Milanese – MI) e Wehate Sigma (Cologno Monzese – MI).

Il vincitore di “Note d’Autore”, oltre a ricevere un premio in denaro, avrà la possibilità di vedere editati da Palbertmusic i due brani proposti in finale, che saranno sottoposti alla valutazione di Universal Publishing Italia. Un altro premio sarà assegnato alla migliore canzone in gara, mentre il Premio “Parole & Dintorni” consentirà all’artista scelto di essere supportato da un lancio promozionale dell’agenzia di comunicazione fondata e diretta da Riccardo Vitanza.