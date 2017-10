Niccolò Fabi: parte da Roma il 13 Ottobre l’Instore Tour

1 DOPPIO CD, 1 COFANETTO in edizione limitata, 1 CONCERTO UNICO il 26 novembre al PalaLottomatica di Roma… tutto questo e molto altro è il progetto-racconto “DIVENTI INVENTI 1997-2017”, con cui NICCOLÒ FABI festeggia i suoi primi vent’anni di carriera.

Un avvicinamento al 13 ottobre fatto di ascolti delle canzoni più rappresentative di questa raccolta.

Dopo “Il Giardiniere 2017”, “Diventi Inventi” ed “È non è 2017” (disponibile in tutte le piattaforme streaming), da oggi è disponibile in tutte le piattaforme streaming e in digital download “IL PRIMO DELLA LISTA (demo)”, uno dei provini che popolano il CD2 (https://umi.lnk.to/ilprimodellalista).

«Questo provino del 2011 – racconta Niccolò Fabi – faceva parte della pre-produzione per il disco “Ecco” che ho fatto in un mio studiolo al Nuovo Salario. La materia scottava, la carne era viva e forse non era ancora il tempo di raccontare la storia della sentinella sull’albero maestro con il mare in tempesta. Almeno non da solo con la chitarra. In “Ecco” cercai la protezione del Collettivo e questa canzone non si sposò con il suo tempo».

Venerdì 13 ottobre, invece, uscirà “DIVENTI INVENTI 1997-2017”, la raccolta suddivisa in 2 CD che comprende nel primo disco una selezione di canzoni scelte da NICCOLÒ FABI, interamente risuonate, e l’inedito omonimo brano, mentre nel secondo disco si troveranno una serie di rarità musicali, tra cui demo, provini di brani inediti rimasti nel cassetto in tutti i 20 anni di carriera del cantautore e un brano live molto speciale.

“DIVENTI INVENTI 1997 – 2017” è anche un cofanetto, in edizione limitata acquistabile solo su AMAZON, contenente il doppio CD, un doppio LP in vinile (contenente i brani del primo CD), un 45 giri, un libro-intervista inedito e un CD Live che raccoglie una selezione di brani registrati durante l’ultimo tour estivo, che si chiuderà con il concerto di Roma il 26 novembre al PalaLottomatica, occasione unica per festeggiare 20 anni di musica e parole.

“DIVENTI INVENTI 1997-2017” è disponibile nella versione doppio CD in pre-order a questo link: https://umi.lnk.to/DI20IN20. Mentre è disponibile in pre-order su AMAZON il cofanetto in edizione limitata (che sarà in esclusiva Amazon anche dopo il 13 ottobre).

Il video del brano “DIVENTI INVENTI”, realizzato da Valentina Pozzi (IllegalFilm77), è visibile al seguente link: http://vevo.ly/l2tH2r.

Di seguito la tracklist del doppio cd “DIVENTI INVENTI 1997-2017”: CD1 DIVENTI INVENTI: Il Giardiniere 2017 – È non è 2017 – Una somma di piccole cose – La promessa 2017 – La bellezza 2017 – Facciamo finta – Ecco 2017 – Filosofia agricola – Rosso 2017 – Il mio stato 2017 – Una mano sugli occhi – Una buona idea 2017 – Solo un uomo 2017 – Lasciarsi un giorno a Roma 2017 – Costruire 2017 – Diventi inventi. Cd2 RARITIES: Senza capelli Demo – Dieci centimetri Demo – Elementare Demo – La mia fortuna Demo – Come sarà salvare il mondo Demo – Soltanto uno sguardo Demo – Il primo della lista Demo – Un passo alla volta Demo – Attesa e inaspettata Live.

“DIVENTI INVENTI 1997-2017” (Universal Music) verrà raccontato da Niccolò Fabi nelle Feltrinelli delle principali città italiane: Di seguito tutti gli appuntamenti: 13 OTTOBRE a ROMA (Via Appia Nuova, 427 – ore 18.00), 14 ottobre a TORINO (Stazione Porta Nuova – ore 17.00), 15 ottobre a GENOVA (Via Ceccardi, 16 – ore 17.00), 16 ottobre MILANO (Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30), 18 ottobre a BOLOGNA (Piazza Ravegnana, 1 – ore 18.00), 19 ottobre a VERONA (Via Quattro Spade, 2 – ore 18.00), 22 ottobre a FIRENZE (Piazza della Repubblica – ore 17.00), 23 ottobre a NAPOLI (Piazza dei Martirti) e il 24 ottobre a BARI (Via Melo, 119 – ore 18.30).

Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 1 raccolta ufficiale, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne è dimostrazione il più recente “Una somma di piccole cose”, che da lui stesso è stato definito il disco che avrebbe sempre voluto scrivere.

Cantautore, produttore e polistrumentista Niccolò Fabi negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica sia in termini performativi con appuntamenti all’interno di rassegne culturali che in chiave formativa, è attualmente docente all’interno della scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini. Impegnato nel sociale, il cantautore continua attivamente la collaborazione con l’ONG Medici con l’Africa – Cuamm e recentemente ha scritto insieme al geologo Mario Tozzi lo spettacolo “Musica Sostenibile”, indirizzato alla comprensione e alla divulgazione di tematiche ambientali, spesso dimenticate.