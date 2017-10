Marco Masini: online il video di Signor Tenente

Da oggi, mercoledì 4 ottobre, è online il video di “Signor tenente”, il nuovo singolo in radio di MARCO MASINI, cover dell’indimenticabile amico e collega Giorgio Faletti che era stata presentata al 67° Festival di Sanremo facendo guadagnare all’artista il podio nella serata cover.

Il video, con la regia di Gaetano Morbioli, è visibile al seguente link: http://vevo.ly/OS1ack.

Racconta Marco Masini: «Ho avuto l’onore di incontrare Giorgio negli anni passati. Il piacere immenso di averlo avuto fra il pubblico durante un mio concerto. La possibilità di seguire alcuni suoi consigli artistici e non. L’emozione infinita nel musicare e adattare, a una mia melodia, un suo testo, per poi cantarlo e interpretarlo (“Gli anni che non hai”). Sarebbe fantastico poterlo fare ancora, ma mi accontento di riarrangiare un suo brano storico ed eterno. Uno di quei rarissimi successi italiani che però nessuno canta mai ai Karaoke o nei piano-bar. Signor Tenente. “Le paure cambiano, ma il risultato è sempre lo stesso».

La nuova versione di “Signor tenente” è la bonus track di “Marco Masini in concerto”, il disco del tour del cantautore che contiene tutti i successi dell’album sanremese “Spostato di un secondo” in versione live più il brano “La borsa di una donna” in versione studio, canzone scritta per Noemi e per la prima volta cantata dall’artista stesso.

«Sono due i momenti del mio lavoro che amo di più – afferma l’artista – Il primo è legato alla nascita di una canzone, dai primi accordi trovati sui tasti del pianoforte, alle parole che prendono forma per provare a raccontare una storia nuova, fino all’istante in cui posso ascoltarla, fissata in una registrazione. Il secondo è il momento in cui posso raccontare quelle storie dal vivo, cantarle insieme a tutti voi, quando mi accorgo che non sono più soltanto mie. Ecco perché ho voluto fermare tutto questo su un disco».

Continua l’instore tour in cui Marco Masini incontra i fan e firma le copie del nuovo disco “Marco Masini in concerto” (Sony Music): il 6 ottobre a Roma alla Discoteca Laziale (ore 18.00), il 7 ottobre a Cuneo al Centro Commerciale Auchan (ore 17.00), il 14 ottobre a Milano allo Scalo Milano Shopping Village (ore 17.00) e il 15 ottobre a Bologna al Centro Commerciale Vialarga (ore 17.00).

L’ultimo album di inediti di Marco Masini è “Spostato di un secondo”, un disco variegato e moderno dalle sonorità electro pop, il cui tema centrale è la rilettura del tempo trascorso senza nostalgia ma con consapevolezza.

Si è da poco concluso il tour di successo (prodotto e organizzato da ColorSound) dell’album “Spostato di un secondo”, con cui l’artista ha girato tutta Italia insieme alla sua band composta da Massimiliano Agati (batteria), Cesare Chiodo (basso), Antonio Iammarino (tastiere), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica ed acustica) e Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica).