Luca Gemma presenta in concerto il nuovo album La Felicità è di Tutti

Sabato 4 novembre il cantautore LUCA GEMMA sarà in concerto presso il locale Acqua Cheta di Tremezzina, in provincia di Como (via Statale Regina, 3/D – ore 22.00 – ingresso gratuito).

Oltre i brani dei precedenti album, durante la serata l’artista presenterà live il suo nuovo disco “LA FELICITÀ DI TUTTI” (Adesiva discografica/Self), disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Ad accompagnarlo dal vivo Roberto Romano (fiati e percussioni), Nik Taccori (batteria) e Andrea Viti (basso e percussioni).

Prodotto e arrangiato da Paolo Iafelice e dallo stesso Luca Gemma, “LA FELICITÀ DI TUTTI” è un album che contiene 10 brani, 9 inediti scritti interamente dal cantautore più una versione originale di “Cajuina”, celebre brano dell’artista Caetano Veloso, rivisitata con un testo in lingua italiana di Luca Gemma e la voce di Ricardo Fischmann, cantante brasiliano dei Selton. Fra gli ospiti del disco anche Lele Battista al pianoforte e ai sintetizzatori.