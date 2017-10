La Città Incantata. Nell’ambito del Progetto ABC incontri ravvicinati con il disegno e l’animazione

Mazinga Z e gli eroi dell’Officina Bonelli, insieme a L’Arte della Felicità e l’Officina MAD saranno protagonisti del nuovo Progetto Scuola ABC, che coinvolgerà i giovani studenti degli istituti superiori della Regione Lazio con La Città Incantata: uno stimolante percorso sperimentale sui fumetti, l’illustrazione, la street art, il graphic novel e il cinema d’animazione, ovvero quelle forme di comunicazione, immortali e universali, in grado di raccontare il presente e immaginare il futuro.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020 e curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.

Si comincia il 3 ottobre con la formazione dei docenti. Il progetto Scuola – La Città Incantata, vedrà tre incontri con grandi autori del fumetto e del cinema d’animazione, tre interviste per conoscerne il linguaggio, tre temi su cui saranno chiamati a confrontarsi. Al centro gli artisti, la loro vita, le loro tecniche, le loro storie professionali e personali e i loro personaggi.

I protagonisti sono gli studenti, le loro aspirazioni e necessità, i quali – attraverso un percorso didattico vivo e partecipato – avranno l’occasione di sperimentarsi con la creazione di un racconto originale a fumetti sui temi trattati durante gli incontri; i migliori lavori saranno premiati.

La Città incantata s’ispira all’omonimo Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo che si svolge nello splendido borgo di Civita di Bagnoregio.

PROGRAMMA 3 Ottobre | 9.30-13

Moby Dick, via Edgardo Ferrati, 3 – Roma

Interventi di

Giovanna Pugliese, Coordinatore Progetto ABC Arte Bellezza Cultura

Luca Raffaelli, giornalista, saggista e sceneggiatore italiano esperto di fumetti e animazione

Presentazione MAZINGA Z, IL MITO con Andrea Occhipinti, Amministratore Delegato, e rappresentanti della Lucky Red

Presentazione Gli eroi dell'Officina Bonelli con Alessandro Bilotta, scrittore e sceneggiatore

Presentazione L'Arte della felicità e L'Officina MAD con Marino Guarniero, regista e Maria Carolina Terzi, produttrice di MAD Entertainment

Presentazione Concorso con Rita Petruccioli, fumettista ed illustratrice

GLI INCONTRI

GLI EROI DELL’OFFICINA BONELLI Da Tex a Dylan Dog, da Martin Mystère a Zagor, da Julia a Nathan Never, l’officina Bonelli da quasi ottant’anni trasporta la fantasia dei lettori (giovani e non) in universi lontani, futuri, diversi. Dal Far West ai mondi dell’impossibile e del soprannaturale, gli eroi Bonelli continuano a plasmare e arricchire l’immaginario di tutti noi.

MAZINGA Z, IL MITO Un appuntamento dedicato al mito Mazinga Z, del genio creativo Gō Nagai, in concomitanza con l’uscita sul grande schermo del lungometraggio Mazinga Z – Infinity diretto da Junji Shimizu e distribuito in Italia da Lucky Red. Il film esce nel 45esimo anniversario dall’uscita del primo manga dedicato a un robot pilotato da un essere umano, e racconta della rinascita di Mazinga Z dopo la sconfitta del terribile Dottor Inferno.

L’ARTE DELLA FELICITÀ E L’OFFICINA MAD L’arte della felicità, grande successo cinematografico del 2013, è un interessante esempio di sinergia creativa in cui disegnatori, animatori, esperti di 3D, musicisti e informatici di Mad Entertainment – studio d’animazione napoletano pluripremiato a livello internazionale – si sono messi insieme per realizzare un’opera di grande sensibilità, commozione e speranza.

Si ringraziano: Istituto Luce Cinecittà Lucky Red MAD Entertainment Sergio Bonelli Editore, Rai Cinema