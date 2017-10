Il Cinema per la Memoria: il 16 ottobre all’Auditorium i Progetti ABC scuola con Una Volta nella vita (Les hèritiers) di Marie-Castille Mention-Schaar

Shoah, Memoria e Resistenza sono i temi al centro del primo appuntamento di Cinema&Storia con gli studenti, che si svolge nella giornata che richiama gli eventi di oltre 70 anni fa quando il 16 ottobre 1943 ebbe luogo la razzia del ghetto di Roma per mano nazista.

Interverranno Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Laura Baldassarre, Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, Sami Modiano, testimone della Shoah, coordinati dal prof. Umberto Gentiloni. Saranno presenti personalità delle istituzioni, del mondo della cultura e dello spettacolo.

Dopo l’incontro i ragazzi assisteranno alla proiezione del film Una Volta nella vita (Les hèritiers) di Marie-Castille Mention-Schaar (2014), racconto appassionante ambientato in una banlieue parigina dove una professoressa riesce a motivare e ricompattare una classe divisa da mille barriere culturali e religiose grazie alla partecipazione al concorso annuale sulla Shoah in Francia.

L’incontro è parte dei Progetti Scuola ABC promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale, nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020, curati dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura con la collaborazione di Roma Lazio Film Commission, Giornate degli Autori, Istituto Luce Cinecittà e Direzione Generale Cinema del MiBACT. Si ringraziano Lucky Red e Parthenos.

Cinema&Storia nasce con l’obiettivo di raccontare la Storia d’Italia, e non solo, attraverso il cinema e le sue immagini agli studenti delle scuole superiori. Un’altra forma di racconto del Novecento attraverso pellicole che hanno portato sul grande schermo la Storia con la S maiuscola e le piccole storie quotidiane. Lo spirito è quello di contribuire all’approfondimento storico e culturale con un “progetto in continuo movimento” che cerca di fornire, con immagini e parole-chiave, analisi e strumenti di interpretazione per capire meglio quello che siamo diventati oggi e che diventeremo domani considerando ciò che siamo stati fino a ieri.

Cinema&Storia

16 Ottobre 2017 ore 9.30

Sala Petrassi | Auditorium Parco della Musica

Via Pietro de Coubertin, 30 | Roma