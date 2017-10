Francesco Montanari narratore d’eccezione per “A Spasso con ABC – Un Altro Sguardo”

Saranno i Mercati di Traiano la seconda tappa del Grand Tour di “A Spasso con ABC – Un altro sguardo”, progetto didattico innovativo, promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale nato per far scoprire ai ragazzi le bellezze e le ricchezze culturali e artistiche della nostra regione.

Narratore d’eccezione per l’appuntamento di Roma: “il libanese” Francesco Montanari, attore di cinema e teatro, molto noto alle giovani generazioni per le sue interpretazioni in tv e sul web, sarà per una giornata inedito cicerone accompagnando i ragazzi in un percorso costruito di parole ed esperienza diretta dell’arte e delle bellezze della Capitale, nel cuore della vita cittadina dell’antica Roma, svelata attraverso letture e racconti originali.

Il 30 ottobre ai Mercati di Traiano in una scenografia unica al mondo i ragazzi degli istituti superiori di Roma e del Lazio saranno invitati a “un altro sguardo” quello di uno degli attori da loro più amato e conosciuto, attraverso letture e racconti.

Realizzati nei primi anni del II secolo d.C., i Mercati di Traiano sono un complesso archeologico unico al mondo, destinato in origine a funzioni commerciali e amministrative. Il sito sorse contemporaneamente al Foro di Traiano per occupare e sostenere il taglio delle pendici del colle Quirinale ed è stato riutilizzato e trasformato di continuo dall’età imperiale fino ai giorni nostri. Al suo interno ospita il Museo dei Fori Imperiali, in cui è possibile ammirare le architetture antiche dei Fori e la loro decorazione. I Mercati di Traiano sono da sempre apprezzati da milioni di visitatori, i quali, attraverso tecnologie multimediali avanzate e installazioni interattive, hanno la possibilità di sperimentare una vera e propria immersione nel tempo e di usufruire di un’ampia scelta di percorsi storici e itinerari di scoperta degli eventi e dei personaggi che hanno fatto la grande storia di Roma.

Sarà poi la volta della visita del Foro di Augusto, dove gli studenti accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e ricostruzioni, curate da Paco Lanciano, che mostrano i luoghi così come si presentavano all’epoca di Augusto: una rappresentazione emozionante ed allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico.

“A Spasso con ABC – Un altro sguardo” è promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020, curato dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, e che si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.

Ore 14.30, Mercati di Traiano Via Quattro Novembre, 94

Info: www.progettoabc.it Facebook @ProgettoABC Twitter @ProgettoABC #ProgettiScuolaABC