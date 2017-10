Focus Asia Pacific al Festival della Diplomazia

Il Festival della Diplomazia, dal 19 al 27 ottobre, torna per la sua ottava edizione. Un festival diffuso che ha come luoghi deputati le ambasciate, gli atenei universitari e tanti altri luoghi della Capitale, per un evento di grande visibilità che si svolge in tutta la città.

Negli ultimi 25 anni nei Paesi dell’Asia i redditi reali sono quasi raddoppiati, la mortalità infantile si è dimezzata e il numero persone con istruzione scolastica di base è nettamente aumentato. A questi successi hanno certamente contribuito in modo importante la globalizzazione e la cooperazione, ma i problemi legati a uno sviluppo troppo spesso sfrenato e incontrollato, e quindi di natura complessa, non sono riconducibili a una singola causa né possono essere risolti con interventi isolati.

L’Italia è impegnata a mantenere relazioni sempre più strette non solo fra Governi, ma anche fra i rispettivi popoli, e proprio in tale direzione si è mossa negli ultimi anni, per rafforzare e intensificare la presenza italiana in questa area di primaria importanza dal punto di vista economico e politico. Il più evidente esempio di tale rilancio della nostra politica in Asia orientale è stato rappresentato dalle frequenti visite degli esponenti del nostro Governo in tutti i Paesi della regione.

Il Focus Asia Pacific, appuntamento di rilievo presente all’interno del programma di Diplomacy, fortemente voluto dalla Direzione Generale Mondializzazione e Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, prevede l’organizzazione di uno o più eventi quotidiani in cui saranno protagonisti e ospiti i Paesi asiatici, per permettere loro di presentarsi a un pubblico di non addetti ai lavori nelle loro proposte culturali, turistiche e commerciali, nella prospettiva di una crescente collaborazione e amicizia.

Il festival, che per questa ottava edizione ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, si svolge con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Di seguito il programma degli appuntamenti del Festival dedicato al Focus Asia Pacific

Venerdì 20 Ottobre

Ore 18.30 Hotel Marriott, Via Veneto (evento a inviti)

50th Anniversary of ASEAN and 40th Anniversary of ASEAN-EU relations

Tana Weskosith, Ambasciatore della Thailandia e Chair ASEAN Commitee in Rome

Ugo Astuto, Direttore Centrale per i Paesi dell’Asia e Oceania – MAECI

Jan Tombinski, Ambassador, Head of the EU Delegation in Rome

Lunedì 23 Ottobre

Ore 11.00 -13.00 Mercato Centrale – via Giolitti 36 – Sala conferenze 2^ Piano

Finestra sull’Asia:

Country presentation, eventi culturali, incontri sul turismo

Myanmar: Myint Naung, Ambasciatore del Myanmar in Italia

Mongolia: Jambaldorj Tserendorj, Ambasciatore della Mongolia in Italia

Martedì 24 Ottobre

Ore 11.00 -13.00 Mercato Centrale – via Giolitti 36 – Sala conferenze 2^ Piano

Finestra sull’Asia: Country presentation, eventi culturali, incontri sul turismo

Indonesia: Esti Andayani, Ambasciatore di Indonesia in Italia

Thailandia: Mario degli Innocenti, Ufficio del Turismo Thailandese

Martedì 24 Ottobre

Ore 17.00 Istituto di Cultura della Corea del Sud

Corea del Sud e Italia partner privilegiati (a registrazione)

Jong-Hyun Choi, Ambasciatore della Corea del Sud in Italia

Paolo Guerrieri, senatore

Davide Giglio, Direzione Centrale per i Paesi dell’Asia e Oceania – MAECI

Silvia Guizzo, Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo

Valentino Giuliani Lazioinnova-Regione Lazio, Blue Economy

Maria Ines Aronadio, Direttore Attività Promozionali ICE*

Mercoledì 25 Ottobre

Ore 11.00 -13.00 Mercato Centrale – via Giolitti 36 – Sala conferenze 2^ Piano

Finestra sull’Asia: Country presentation, eventi culturali, incontri sul turismo

Sri-Lanka: D.S.J. Pelpola, Ambasciata di Sri-Lanka in Italia

Malaysia: Abdul Samad Othman, Ambasciatore di Malaysia in Italia

Mercoledì 25 Ottobre

Ore 16.00 Ambasciata di Cina – via Bruxelles 56

La Via della Seta Digitale, un’opportunità per rafforzare la cooperazione tra Italia e Cina

Le opportunità che si aprono nelle aree Industria 4.0, Internet delle Cose, 5G e reti di nuova generazione di banda ultra larga, Big Data, Intelligenza Artificiale, commercio elettronico, robotica, e health, turismo digit

(previa registrazione)

Li Ruiyu, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia

Massimo Gaiani, Direttore Generale Mondializzazione e Questioni Globali, MAECI

Introduce: Luigi Gambardella, Presidente ChinaEU

Giovedì 26 Ottobre

Ore 11.00 -13.00 Mercato Centrale – via Giolitti 36 – Sala conferenze 2^ Piano

Finestra sull’Asia: Country presentation, eventi culturali, incontri sul turismo

India: Ambasciata di India in Italia

Filippine: Ambasciata delle Filippine in Italia

Giovedì 26 Ottobre

Ore 18.00 Residenza Ambasciatore Australia – (evento a inviti)

Free Trade: indispensable for Peace and Growth

Greg French, Ambasciatore Australia

Patrick Rata, Ambasciatore di Nuova Zelanda

Paul Gibbard, ViceAmbasciatore del Canada

Beniamino Quintieri, Presidente SACE

Conclusioni: Andrea Napoletano, Segretario Generale MISE*

Il programma completo: www.festivaldelladiplomazia.it