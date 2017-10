“Sabato 7 settembre” è l’ultimo estratto da Conclamata Normalità di DonGocò

“Sabato 7 settembre” si presenta come un divertente story telling che ironizza sull’imprevedibilità meteo di fine estate. Con questo brano estratto dall’ultimo lavoro Conclamata Normalità, DonGocò che generalmente propone brani impegnati e impegnativi, alleggerisce i toni raccontando una normalissima giornata in compagnia di un attore d’eccezione. Uno dei protagonisti, infatti, è il cane Chiosco, un Cavalier King Charles Spaniel che appartiene all’artista. Questa pregiata razza canina è diventata famosa grazie al film di animazione del 1955 Lilli e il Vagabondo, che ha come protagonista proprio un Cavalier King. In alcune scene del videoclip, grazie all’uso di una camera CoPro installata nel collare del cane, lo spettatore può vivere proprio il punto di vista dell’animale. Una tiepida giornata di settembre di uno studente universitario rientrato in città, mentre rimpiange le vacanze estive da poco trascorse al mare.

L’arrangiamento del brano nasce da un piano sincopato che accompagna il passo del racconto, e ricorda atmosfere latine e afrocubane che ben si sposano con le intenzioni del protagonista che pur essendo ormai in città sogna altri lidi. I musicisti che compaiono nel video sono Angelo Magnifico (chitarra), Matteo Raddi (batteria) e Simone Medori (tastiera) e hanno realmente suonato e arrangiato il brano. La regia è di Dario Magnolo per Reckless Project.