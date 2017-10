Dodi Battaglia: E La Storia Continua…, esce il 20 ottobre il suo primo album live

Il 20 ottobre uscirà “e la storia continua…”, il doppio disco di DODI BATTAGLIA che contiene 26 grandi successi dei Pooh e 4 brani della sua carriera da solista per la prima volta in versione live, registrati durante il tour estivo dell’artista in tutta Italia. Tutti i brani sono interpretati dalla caratteristica voce di Dodi Battaglia, impreziositi dai suoi leggendari assoli e accolti dagli applausi del pubblico!

«Con questo doppio disco, il mio primo live, fermo nel tempo una tournée che mi ha portato in tutta Italia nel corso di un’estate impegnativa e piena dell’entusiasmo dei miei fan – racconta Dodi Battaglia – Perché… c’è una storia che non può finire! Tutto ciò che è accaduto in questi mesi, il calore dei fan, la qualità della musica, l’energia positiva attorno a tutto il progetto, è naturale che sia confluito in un disco”.

video teaser dell’album:

L’album “e la storia continua…” sarà disponibile nei negozi tradizionali, in grande distribuzione, in edicola (in abbinamento editoriale con i maggiori quotidiani locali), in digital download e sulle principali piattaforme di streaming. Su www.azzurramusic.it è attivo il pre-order per ordinare le copie autografate del disco.

Dodi Battaglia sta svelando in questi giorni sulla sua pagina Facebook la tracklist dell’album. I primi brani confermati sono “Canterò per te”, scritta da Valerio Negrini e composta al piano dallo stesso Dodi Battaglia, “Noi due nel mondo e nell’anima”, “Amici per sempre”, “Giorni infiniti” e “Dammi solo un minuto”.

Da aprile 2017 Dodi Battaglia si è esibito in più di 50 date nelle province italiane riscuotendo grande successo da parte di un pubblico che vede in lui la “continuazione di una storia” che ha coinvolto in vari decenni molte generazioni di ascoltatori. Il suo valore come cantante, la sua voce è conosciuta come quella di alcuni dei principali successi dei Pooh, si aggiunge a quello di chitarrista affermato anche a livello internazionale.

A luglio 2017 il Conservatorio “Egidio R. Duni” di Matera ha conferito a Dodi Battaglia il diploma accademico honoris causa di secondo livello in “Chitarra elettrica – dipartimento di nuovi linguaggi e nuove tecnologie” assegnando per la prima volta tale onorificenza ad un chitarrista per la sua attività da musicista e creando così un ponte tra un’istituzione della musica e l’università del palcoscenico in cui l’artista si è formato.