Audyaroad: il 20 ottobre esce “What Is The Price?”

MILANO – E’ disponibile in preorder su iTunes “What Is The Price?” (QUI) il nuovo album della band milanese degli Audyaroad da cui sono anticipati i singoli “Hey Man” (con relativo videoclip), “Flavour of Freedom” e l’ultimo “Mr. Dynamite” (nuovo video online da oggi) già disponibili per il download a chi prenoterà l’intero album ufficialmente in tutti gli store digitale e piattaforme streaming dal 20 ottobre. Una versione “limited edition” in solo 100 copie numerate con il packaging ispirato ai 45 giri in vinile sarà presentata venerdì’ 24 novembre con un esclusivo concerto al Legend Club di Milano (insieme a Lambstone e The Crowsroads) in un appuntamento inserito nella MilanoMusic Week in svolgimento in quella settimana. La band, dopo la clamorosa apertura al concerto di Little Steven & The Disciplies of Soul allo scorso Pistoia Blues Festival, è attualmente in tour e toccherà alcune città del nord Italia.

Gli Audyaroad si sono formati nel 2007 da un idea del frontman Marco J. Ferrara e del chitarrista Paul Audia, recentemente tornato da un’esperienza a Los Angeles dove ha registrato alcuni brani con Billy Sheehan (Mr.Big, The Winery Dogs, Steve Vai) e Matt Starr (Mr. Big, Ace Frehley). Non a caso la band affonda il proprio sound nel rock classico americano con sonorità graffianti e le chitarre in primo piano. Dopo alcuni esperimenti con cover e tributi ed un EP in italiano si aggiungono alla band Pablo Ferrero come chitarrista ritmico, Matteo Bonassi come batterista e Francesco Sbrè Ravasio al basso. Con la produzione di Pietro Foresti, produttore multi-platino di artisti americani tra i quali membri di Guns ‘n’ Roses, Korn, Asian Dub Foundation, Unwritten Law la band approda all’inglese accentuando le sonorità rock/blues del nuovo album “What Is The Price?” in uscita nell’Autunno 2017.

Amanti delle motociclette e dei motori in generale (i componenti sono “bikers” doc) la band descrive fin dal nome un immaginario rock “On the road” ricco di sfumature desertiche per arrivare ad un sound originale mix tra elementi più classici a intuizioni moderne.