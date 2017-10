AGM, la stagione dei lunedì disco della Capitale riparte dal Factory

Lunedì 23 ottobre AGM riapre la stagione invernale ripartendo da una nuova location, mai vista prima a Roma, che da quest’anno ci ospiterà fissi tutti i lunedì d’inverno e d’estate senza più soste avranno luogo al Factory Club. Un grande loft in stile newyorkese completamente in vetro immerso nel verde del parco naturale di Monte Mario. Una realtà che col suo stile moderno e post industriale non smetterà più di stupirvi. Un ritorno alle origini proiettati nel futuro. Per l’occasione sono stati coinvolti alcuni rappresentanti del panorama clubbing romano che hanno collaborato con AGM in questi nove anni: Daniele Ginger da Borghetta Stile, Andrea e Simone da Freak & C, Prest da Touch The Wood e MJ da Culture, mentre ad accompagnarli ci sarà Thini One, il live dei NoiseBusters (rock – pop rock – hard rock da Roma) e ovviamente tutta la famiglia con i DJ resident di AGM al completo con Discount, Hill’s Family, Fred, Joe Dominguez, Ice e Alice & The Monster.

AGM show con Gianny’ United Team & Double L diretti da Romeo Rodeo, “Writers Wars” a cura di Ivan Fornari e VJ set a cura di Miyagi. Photo shooting show a cura di Fabio Germinario e Carlo Ottaviano.

Novità della stagione è il servizio navetta: AGM metterà a disposizione per la nuova stagione un servizio navetta che consentirà di raggiungere comodamente il locale con partenze da piazza Bologna e piazza Trilussa.

Lunedì 23 ottobre

dalle 23 alle 5

Factory Club

Piazzale dello Stadio Olimpico, 8 – Roma

Ingresso euro 5 (compreso drink in lista)

Infoline 3288640362