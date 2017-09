Roma Fringe Festival presenta: Milani&DeSantis Show. Da Colorado Cafè il duo comico sul palco di Villa Mercede

Appena terminata l’esperienza televisiva che li ha visti tra i protagonisti di Colorado Cafè su Italia uno, Milani&Desantis non si fermano e portano sul palco del Roma Fringe Festival il 9 settembre alle 22.30 uno spettacolo composto da divertentissimi sketch: “Milani&Desantis show”.

Milani&Desantis, a teatro anche al fianco di personaggi come Lillo e Greg e Virginia Raffaele, al Roma Fringe Festival 2017 porteranno la loro comicità surreale per ridere della quotidianità, di situazioni di coppia comuni portate in scena in una chiave irresistibilmente comica, come l’esperienza del primo figlio, la gelosia e il tradimento dal punto di vista di lei e di lui, un paradossale appuntamento al buio, la terza età. Non mancheranno i personaggi visti a Colorado, ovvero i cubisti Jennifer e Jason oltre alla signora Pallante ospite del programma Avoyamisteri.

Uno spettacolo in grado di travolgere e coinvolgere lo spettatore in un mondo in cui ci si immedesima e si ride di esperienze che sono parte del nostro vissuto quotidiano.

Ad aprire la serata a partire dalle 19.30, inoltre, in scena al Roma Fringe Festival ci saranno gli spettacoli più votati dal pubblico e dalla giuria durante la settimana e alle 22.00 sul Palco B, il genio poetico di Giovan Bartolo Botta con A.S.M.A. Poesia, Reading poetico del fantomatico universo poetico ASMA di Poesia, A.S.M.A (Ansia Socialmente Mentalmente Armonica) Chi Siamo Chi Siamo Stati Cosa Saremo Mai.

Milani&DeSantis collaborano ormai da quasi un decennio. Il duo però, nasce ufficialmente nel 2010 all’interno degli studi radiofonici di Radiokisskiss con il programma “Pelo e contropelo”.

Dalle ceneri del trio “2 Interi&UnRidotto” (al secolo Virginia Raffaele, Danilo De Santis e Francesca Milani) prende vita il suddetto duo che, oltre all’impegno radiofonico, si cimenta nella scrittura, regia e rappresentazione di veri e propri spettacoli teatrali.

All’interno di Villa Mercede è inoltre possibile vivere l’area food e mescita a ingresso gratuito e ogni giorno dalla domenica al venerdì scegliere tra 8 spettacoli in scena a partire dalle 19.30, fino a mezzanotte.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e si svolge con il Patrocinio delle Biblioteche di Roma, all’interno del Bando dell’Estate del Municipio II.

Appuntamento con il Roma Fringe Festival dal 30 agosto al 21 settembre a Villa Mercede, Via Tiburtina 113 – 115 (Zona San Lorenzo).

Ingr. gratuito, spettacoli 6 euro.

Per i possessori di Bibliocard ingr. 5 euro.

Con il Patrocinio di Biblioteche di Roma

Media Partner: Periodico Italiano Magazine, Gufetto, Saltinaria, Media e Sipario, Persinsala, Recensito, La Platea, Roma Tre Radio – Radio ufficiale dell’Università degli Studi di Roma Tre”.