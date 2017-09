Morning, il primo singolo di Bacàn aspettando il debut album

La semplicità della melodia, l’approccio analogico e il gusto per la sperimentazione descrivono quello che potrebbe essere il mondo sonoro del progetto Bacàn. Nato dal musicista romano Giovanni De Sanctis (già About Wayne e Soul of the Cave), richiama da un lato la sperimentazione elettronica, dall’altro l’approccio cantautorale e analogico proprio del musicista. Morning, primo singolo che anticipa l’album in uscita a inizio 2018, ne è un perfetto esempio. Tra electro, pop e alternative si sviluppa alternando strofe e ritornelli melodici, la linea vocale è arricchita da filtri ed effetti, in alcun modo riconducibili ai modaioli vocoder e autotune. Bacàn riesce a stupire mescolando l’immediatezza che ci si aspetta da un pop radiofonico a un raffinato tessuto di linee di basso e di loop digitali.

Nel videoclip a cura di Alessandro Zonfrilli, le immagini raccontano l’inizio del giorno, a metà fra sonno e veglia: momento di ipersensibilità e istinto, nonché crocevia umorale. Il protagonista sogna le possibili versioni del sé, scegliendo come indirizzare la propria giornata e risvegliandosi poi definitivamente in un balletto onirico e surreale. Il debut album di Bacàn è atteso per inizio anno, pubblicato per la label B2S.