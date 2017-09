Mara Maionchi sarà Presidente di Giuria alla finale de L’Autore – Il Mestiere della Musica

E’ giunto alla fase finale il concorso per autori e compositori “L’Autore – Il mestiere della musica” promosso da Edizioni Curci e Officina della Musica e delle Parole in collaborazione con Art&musica. Si sono appena concluse le selezioni che, tra tutte le proposte ricevute, hanno determinato i sedici partecipanti alle semifinali. Tutto il materiale ricevuto è stato ascoltato dalla commissione artistica composta da Claudia Mescoli (General Manager Edizioni Curci), Alberto Salerno (Officina della Musica e delle Parole) e Andrea Zuppini (Art&musica).

– Gabriele Avogadro

– Francesco Camin

– Cristopher Diluca

– Benvenuto Lantillo

– Martina Lo Visco

– Alessandra Machella

– Danilo Morello

– Matteo Pace

– Fabio Pizzoli

– Luca Sala

– Andrea Sandoni

– Federico Sapia

– Martina Vinci

– Francesca Xefteris

– Annachiara Zincone

– Enrico Zoni

Questi i nomi dei 16 semifinalisti che parteciperanno alle prime due serate che si terranno al Spazio Teatro Avirex Tertulliano (Via Tertulliano 68/70, Milano) il 9 e 10 ottobre 2017 e che determineranno gli 8 autori che avranno accesso alla finale che si terrà l’11 ottobre al Teatro Arsenale (Via Cesare Correnti 11, Milano). Le serate sono su invito.

Ospite d’eccezione sarà Mara Maionchi, che avrà l’incarico di Presidente di Giuria nella serata finale del contest con cui verrà assegnato un contratto editoriale del valore di €. 4000.

Gli altri componenti della giuria di qualità saranno: Alfredo Gramitto Ricci (CEO & Managing Director Edizioni Curci), Claudia Mescoli (General Manager Edizioni Curci), Alberto Salerno (Officina della Musica e delle Parole), Andrea Zuppini (Art&Musica), Luca Chiaravalli (autore e produttore), Niccolò Agliardi (autore e cantautore), Bungaro (autore e cantautore), Dario Giovannini (Managing Director Carosello Records).

Moltissimi gli iscritti a questa prima edizione dell’interessante iniziativa che offre l’opportunità agli autori di tramutare il proprio talento in professione. Il primo classificato, infatti, vince un contratto editoriale con Edizioni Curci per un anno, con l’opportunità di lavorare al fianco di grandi autori del roster della storica casa editoriale tra i quali Niccolò Agliardi, Bungaro e Luca Chiaravalli.

E’ possibile vedere quali autori hanno superato la prima fase del concorso sulla pagina facebook e sul sito della manifestazione:

www.facebook.com/lautoreilmestieredellamusica

www.lautoreilmestieredellamusica.it

“L’AUTORE – Il mestiere della musica” – l’occasione per chi, non solo ama la musica, ma vuole trasformare il proprio talento in una professione.

