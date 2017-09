Jerì & Barsali “MEZZANOTA” live project. Lunedì 18 settembre ore 20 Fattoria dei Barbari Partino Palaia (PI),

Lunedì 18 settembre 2017 , Chiara Jerì e Andrea Barsali, duo acustico di voce e chitarra classica, si esibiranno alla Fattoria dei Barbari in provincia di Pisa (Via Provinciale Palaiese – Partino, Palaia, ore 20.00 – Concerto e cena €25; Concerto €10; Bambini 0-9 Gratuito). Il duo propone brani tratti dal loro ultimo album intitolato “Mezzanota” e altri brani tratti dall’ampio repertorio della canzone d’autore sapientemente riarrangiati da Barsali e reinterpretati da Chiara Jerì con la sua innata eleganza (Piero Ciampi, Fabrizio De André, Francesco De Gregori e tanti altri).

“Mezzanota” è un album in duo, voce e chitarra, essenza minimalista e magia stessa della canzone d’autore o meglio d’autrice. Perché di Chiara Jerì sono i testi, racconti fotografici con una soggettiva femminile di temi di attualità; a temi di cronaca nera come quelli rac-cantati in “Innesco e sparo” ispirata da un fatto realmente accaduto, l’esecuzione fredda, lenta e atroce di Giannino Losardo (21 giugno 1980) all’epoca sindaco di Cetraro e che ricorda il coraggio e lo sdegno di una terra, la Calabria, a cui Chiara Jerì è profondamente legata. Non mancano i temi più intimistici, come l’incubo della solitudine cantata in “A Goccia A Goccia” e della sospesa lontanza di “Vorrei”. Tra i tanti brani ch accompagneranno lo scorrere della serata anche “Amore mio hai ragione” pezzo potente, intimo e melodioso, oltre a grandi capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana – “La Donna cannone” di De Gregori, “Canzone II” di Pippo Pollina e “Fino all’ultimo minuto” di Piero Ciampi – e che manifestano la passione del duo nell’«interpretare e vivere in pezzi d’autore».

Chiara Jerì è una cantautrice “con l’anima sulle labbra”, dopo essere stata ospite di Enrico Nascimbeni del tour “Male di amare” la Jerí é insignita del premio “Un notturno per Faber” nel 2009, con il brano “Notturno dalle parole scomposte”. Pubblica in quello stesso anno il disco “Mobile identità”, una sorta di diario emotivo in musica in cui svela le sue grandi doti di interprete, coadiuvata da un folto gruppo di collaboratori tra cui spicca Maurizio di Tollo, autore di parte dei testi e delle musiche inediti che lo compongono. Nel 2013, nella forma raffinata e minimale del duo acustico chitarra e voce, pubblica il nuovo album di inediti “Mezzanota”, col chitarrista Andrea Barsali, ristampato l’anno seguente e del quale Chiara è autrice dei testi. “Mezzanota” è l’emblema dell’abbandono totale delle difese di Chiara Jerì e la massima espressione della libertà di questa neo-autrice, che da interprete con questo album esordisce come autrice di testi raccontando dunque la società di oggi con la delicatezza tipica di “una volta”. Chiara Jerì sta attualmente lavorando al suo nuovo album dal titolo “Storie di Nanda” che vede la partecipazione straordinaria di Cristiano Angelini in qualità di ospite d’onore (vincitore della Targa Tenco 2011 come miglior opera prima con l’album “L’ombra della mosca”).

Nell’album “Mezzanota”, le musiche sono state scritte interamente da Maurizio di Tollo, ma solo con la chitarra e gli arrangiamenti di Andrea Barsali le canzoni hanno trovato quella esecuzione essenziale a far risaltare il significato della parola e del racconto. Chitarrista trasversale nei vari generi, dalla classica al rock, dal folk al pop, Andrea Barsali è il sostegno, l’armonia, colui che rende possibile l’imprescindibile legame tra musica e parole, così come la stessa Chiara Jerì dichiara: «Tutte le parole senza l’Intenzione del suono di Andrea Barsali non sarebbero divenute Mezzanota. – e continua – Mezzanota è un neologismo, è un attimo, è imperfezione viva, è fruscio, è creazione, è voce che si stacca dal pensiero e diventa musica, è suono che saluta le dita e diventa ambiente; ma non è musica e non è ambiente, è tutto quello che c’è prima di arrivarci e tutto quello che c’è dopo aver pensato di arrivarci. Mezzanota non si riduce alla sola tecnica. – Chiara Jerì conclude – Mezzanota è l’istante in cui l’Intenzione diventa Musica».

Disponibile nei negozi di musica selezionati e nei principali digital stores e nel webstore di CDbaby (www.cdbaby.com) nel doppio formato sia in digitale sia nel classico supporto rigido.

Webstore:

Mezzanota su CdBaby: http://cdbaby.com/cd/chiarajerieandreabarsali

iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/mezzanota/id728402157

Contatti:

www.facebook.com/MezzanotaChiaraJeriEAndreaBarsali

Top1 Communication :: Comunicazione :: Promozione :: Ufficio stampa

e-mail: segreteria@top1communication.eu