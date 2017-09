Doll Kill pubblica Tokyo e annuncia il nuovo EP

Tokyo è il nuovo video di Doll Kill, la rapper sarda che ha già destato l’attenzione della scena hip hop nazionale con le sue rime e il suo flow. Il nuovo lavoro Tokyo assieme all’ultimo brano Metempsicosi, saranno inclusi nell’EP composto di cinque tracce in uscita per TAK production. La produzione è firmata da Eker Blow, mentre il video dal retrogusto Japan è stato realizzato da Ludovico Canali De Rossi per Edit One. Le rime del testo scorrono veloci raccontando situazioni personali, istantanee di vita quotidiana con rimandi al Giappone e alla città di Tokyo. Uno stile diretto che riflette il carattere forte dell’artista, dove rappresentare il rap al femminile diventa un punto di forza piuttosto che un paragone con la scena.