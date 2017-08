Le Mura Music Bar @ViteCulture Festival. Ultima settimana per la nuova scena indipendente all’Ex Dogana di Roma

Dal 3 al 6 agosto, al Condominio San Lorenzo di Ex Dogana, sono in arrivo gli ultimi 4 appuntamenti live di Fuori Le Mura, la rassegna curata da Le Mura Music Bar a Viteculture Festival.

Se sul palco principale del Viteculture Festival si continuano ad alternare i grandi nomi della musica italiana e internazionale, quello di Fuori Le Mura è diventato un imperdibile appuntamento gratuito pre-concerto, dove scoprire cosa “suona” in pentola nella capitale e non solo, accompagnando il tutto con le degustazioni di cocktail e vini a cura de Le Mura.

A chiudere questa prima parte di stagione a Fuori Le Mura saranno: il greco Mononome il 3 agosto, Cacao Mental il 5 agosto, Steppin’ Hot Band il 6 agosto e, per chiudere in bellezza, sempre il 6 agosto a partire da mezzanotte Ram Jam – The Party Side of Roma.

MONONOME, 3 agosto ore 19.00 Mononome è un musicista/producer di base nel Nord della Gracia attivo dal 2011, e una delle figure più influenti della nuova scena elettronica greca.

CACAOMENTAL, 5 agosto ore 19.00. Sciamanesimo percussioni tribali e suggestioni psichedeliche della selva. viscerale come un sonido amazonico trapiantato con suoni urbani, chitarre morriconiane trombe allucinate e campionatori. la colonna sonora del dio serpente, un’anaconda sotto l’effetto dell’ayahuasca che balla cumbie ossessive per un plenilunio nella giungla.

STEPPIN’ HOT BAND, 6 agosto ore 19.00. Progetto nato dall’unione di quattro musicisti accumunati dalla passione per la black music e dal desiderio di trasmettere energia e good vibes durante le proprie esibizioni live. Fortemente influenzati da artisti del calibro di Dennis Brown, Al Green e Bob Marley, propongono un suono che spazia dal soul, al reggae, al funky.

RAM JAM THE PARTY SIDE OF ROMA, 6 agosto ore 24.00 Assistere ad un party targato RAM JAM vuol dire immergersi in una sfrenata atmosfera jamaicana grazie alle selezioni ampie e variegate delle crew resident ( Dj Hypa- Raging Dawgs – Skeil 79).

Ad accompagnare la fresca proposta musicale, come sempre, ci sarà anche una vasta e altrettanto fresca proposta enologica, con vini da degustazione, cocktail e birre artigianali.

Dalle 19.00 fino a notte inoltrata, Ex Dogana, Viale dello Scalo S. Lorenzo, 4 (Roma). Ogni giorno a ingresso gratuito.