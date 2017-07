Viaggi musicali nella nuova scena dall’Africa Nera, all’Italia… passando da Roma. Al Viteculture Festival Per Le Mura.

Prosegue all’insegna della proposta artistica e delle degustazioni la stagione di Fuori Le Mura – Le Mura @ Viteculture Festival negli spazi dell’Ex Dogana di Roma: una finestra aperta sulle nuove sonorità con una fitta programmazione di nuove proposte live – dall’Africa Nera, all’Italia… passando per Roma -, ogni giorno a ingresso gratuito.

Una serie di aperitivi musicali alla scoperta della nuova scena italiana e romana, ma anche internazionale, con progetti attentamenti selezionati dalla direzione artistica di Le Mura Music Bar, da anni fucina e vetrina di formazioni artistiche poi affermatisi nel mainstream.

A calcare il palco di Fuori Le Mura @Viteculture Festival a Ex Dogana di Roma, saranno band provenienti dall’Italia e non solo, tra concerti e dj set: How Beats Why, Ant aka A-Tweed, Talenti Digital, The Wer, TNL, insieme ai ritmi funky afro rap con Dj Serio.

HOW BEATS WHY, 20 luglio. Secondo album per gli How Beats Why, gruppo indie della capitale che fonde punk, new wave, psichedelia e genialità Zappiana senza dimenticare incursioni funk, dance e alt-rock.

ANT AKA A-TWEED, 20 luglio. Un tam tam di tamburo, un due quarti in terzine, questione di sexual healing, lo specchio della animalità più forte che scende ai fianchi e risoul nella mente. Ant aka A-Tweed in consolle ci narra dell’Africa nera, dei vicoli di New Orleans e delle cumbie sudamericane.

TALENTI DIGITAL, 21 luglio. Un collettivo a metà fra periferia e centro, a metà fra te e me. Sicuramente amici. A seguire, a mezzanotte, dj set con i ritmi funky afro rap di Dj Serio.

THE WER, 25 luglio. Al loro quarto anno di attività propongono una musica Electro pop graffiante.

TNL, 26 luglio. The Neverending Lovers (TNL) é una band Rap, attitudinalmente Hip-hop, ricca di contaminazioni che vanno dal soul alla musica mediterranea. I singoli “El Viaje” e “T.N.L.”, usciti rispettivamente a Febbraio e Giugno 2017 per OndaDischi/Bentley Records, anticipano la pubblicazione del 1 disco della band: “Proclamazione di autenticità” in uscità il 24 Agosto.

Ad accompagnare la fresca proposta musicale, come sempre, ci sarà anche una vasta e altrettanto fresca proposta enologica, con vini da degustazione, cocktail e birre artigianali.