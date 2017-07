Versiglia in Bocca, a Forte dei Marmi lo spettacolo “Ridere allunga la vita… Solo quella”

Esilarante, intelligente e dissacrante, l’imperdibile progetto di “Versiglia in Bocca” torna anche quest’anno sul palco di Villa Bertelli (Forte dei Marmi) per la programmazione estiva, riportando in scena il 29 luglio la collaudatissima e affiatatissima formazione “capitanata” da Antonio Meccheri e Lora Santini.

Con lo spettacolo “Ridere allunga la vita… solo quella”, i due attori dialettali, conosciuti e apprezzati non solo in Toscana, a Villa Bertelli metteranno in scena spaccati di vita quotidiana dove la comicità la fa da padrone, accompagnati dalla bellissima voce di Caterina Ferri.

Tutto in rigoroso Dialetto Versiliese – un dialetto che ben si presta all’ilarità e che ha la fortuna di essere ben compreso da tutti – con la regia di Lora Santini, star incontrastata della Canzonetta di Viareggio.

Attrice pluripremiata, Lora Santini, al fianco di Antonio Meccheri nella scrittura dei testi, è nominata dalla critica “la Panariello in gonnella”.

LorAntò da anni collaborano con l’Assessorato alla P.I. del Comune di Forte dei Marmi nel il Progetto “Il Dialetto nella Scuola” perchè solo conoscendo il nostro territorio e le nostre tradizioni lo possiamo veramente amare. Per anni hanno collaborato con la ASL facendo recitare gli utenti della Igiene Salute Mentale Adulti vincendo il Concorso Nazionale Biennale “Il Disagio nel Teatro”.

I componenti della Compagnia La Versiglia in Bocca sono Massimo Ghiselli – Enrico Pucci – Elena Luisi – Caterina Ferri – Angelo Polacci – Alessandro Faini.

Con Ridere allunga la Vita… solo quella, l’appuntamento è il 29 luglio 2017 a Villa Bertelli (Forte dei Marmi) alle ore 21.30.

Il programma Villa Bertelli 2017: Chiara Galiazzo (4 agosto), Le Orme e i Dik Dik (5 agosto), Ermal Meta (9 agosto), Francesco Gabbani (10 e 11 agosto), Nek (12 agosto), Marco Masini (13 agosto), Antonello Venditti (14 agosto), Francesco Renga (16 agosto), Renzo Arbore con L’Orchestra Italiana (19 agosto), Enrico Brignano (17 agosto), Giuseppe Giacobazzi (21 agosto), Max Gazzè (22 agosto), TheGiornalisti (24 agosto), Benji e Fede (25 agosto).

Inizio spettacolo ore 21.30.

Fondazione Villa Bertelli | Via Giuseppe Mazzini, 200, 55042 Forte dei Marmi LU

www.villabertelli.it – info: 0584 787251