Teatri D’Arrembaggio ad Ostia. L’Estate Romana approda sul litorale

Dal 26 luglio 2017, l’Estate Romana attracca per il terzo anno consecutivo al Teatro del Lido e sul lungomare di Ostia con “Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia”, un festival multidisciplinare e multimediale a pochi passi dal mare, arricchito da incursioni cittadine e flash mob, per regalare a cittadini, turisti e bagnanti un mese di arte e teatro, con iniziative dedicate a grandi e piccini, tutto a ingresso gratuito.

Tra gli ospiti: Giorgio Montanini, volto della nuova satira RAI, Velia Lalli da Comedy Central, Social Comedy Club, CamilloCromo i vincitori Roma Fringe Festival – Premio del Pubblico e molti altri.

“Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia” è una rassegna che nasce con l’intento di intercettare le giovani generazioni, realizzata attraverso spettacoli e performance a cura di artisti e compagnie emergenti, innovative e di qualità, con un’offerta culturale ampia: dal teatro urbano alla stand up comedy, dal teatro di figura alla prosa, dal teatro alla musica dal vivo alla clownerie, dalla formazione performativa alle proposte “off”.

Piraterie (spettacoli graffianti e scena off), incanti (teatro ragazzi) e castelli di sabbia (laboratori per bambini e ragazzi): ben 18 eventi, distribuiti in 5 settimane, dal 26 luglio al 28 agosto.

Le Piraterie porteranno al Teatro del Lido di Ostia i comici più quotati della scena contemporanea: Giorgio Montanini (sabato 29 luglio h 21), Mauro Fratini (sabato 5 agosto h 21), Daniele Gattano, (sabato 19 agosto, ore 21), Velia Lalli (sabato 26 agosto h 21), stand up comedians di tagliente talento, reduci dai successi RAI, Mediaset, Comedy Central; il rutilante varietà Social Comedy Club, che coinvolge ben 10 comici (sabato 12 agosto, ore 21.00), “La Fanciulla con la Cesta di Frutta”, spettacolo II Classificato al Roma Fringe Festival 2016 (venerdì 25 agosto h 21).

Gli Incanti, dedicati ai più piccoli, porteranno una programmazione di arte di strada, storytelling, burattini e divertimento, con un occhio di riguardo alla fusione tra musica urbana e teatro: la grande tradizione italiana del Teatro delle Marionette degli Accettella, con “L’Albero amico”, (domenica 30 luglio h 19.00) e del Teatro Verde, con “Storie all’improvviso” (domenica 6 agosto, h 19.00), l’irresistibile clownerie acrobatica del duo Chien Barbu Mal Rasé (domenica 13 agosto h 19), il teatro di figura della compagnia emergente Divisoperzero, che ci accompagna in un viaggio intorno al mondo con le sue “Storie sul Tappeto” in prima assoluta (domenica 20 agosto ore 19); e per la chiusura, il talento musicale dei Camillocromo, per una performance indimenticabile (domenica 27 agosto, h 19.00)

Infine, i Castelli di Sabbia, sempre dedicati ai più piccoli, offriranno laboratori per bambini/e e ragazzi/e dai 5 anni in su, e un’animazione inedita del Lungomare di Ostia con flash mob performativi, inaspettati ed esilaranti, a cura di Sbazzing Project.

Primi appuntamenti, il 26 luglio, dalle 16.00 per le incursioni piratesche sulla spiaggia a cura di Sbazzing, e il 28 luglio alle ore 16.00, per il laboratorio Aligaspu’ dedicato alla creazione di uno spettacolo di teatro di figura.

La manifestazione è ideata dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TiC e il Roma Fringe Festival. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE; da quest’anno diventa triennale, assicurando i cicli di eventi sino al 2019.

Con Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, appuntamento dal 28 luglio al 27 agosto al Teatro del Lido di Ostia (Via delle Sirene, 22). Ingresso gratuito.

Per info: info@valdradateatro.it – www.valdradateatro.it/teatri_arrembaggio.php

Pagina fb: @teatridarrembaggio