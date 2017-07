Si è concluso il BIM Music Network. Mogol ha scelto i vincitori.

Si è concluso il 19 luglio il BIM Music Network 2017 con MOGOL presidente di giuria che ha premiato la pesarese Clarissa Vichi e l’abruzzese Giulia D’Alessandro: un podio tutto al femminile per il primo webcontest italiano.

“Non me lo aspettavo perché sono una persona molto critica con se stessa e so che potevo fare meglio essere meno sensibile ad agenti esterni ogni volta che canto questa canzone il cuore è in continua lotta.. ma Ho vinto!!! Il mio messaggio e la mia credibilità è arrivata grazie alla giuria all’orchestra all’organizzazione agli splendidi ragazzi con cui ho condiviso questa esperienza, grazie a chi con me è artefice di questi successi, grazie a chi amo e mi sostiene sempre, grazie a qualcuno lassù, so che c’eri anche questa volta grazie alla musica questa immensa arte che ti svena e ti dona LA FORZA CHE HO!!!! “

E’ questo il commento sulla pagina social di Clarissa Vichi, vincitrice mercoledì sera del Bim Music Network nella categoria INEDITI scelta dalla giuria composta da: Mogol il più grande compositore della musica Italiana; da Roberto Costa produttore di brani importantissimi come Caruso di Lucio Dalla; Tony Labriola produttore e compositore discografico con all’attivo diversi dischi d’oro e di platino.

La giornata del Bim Music è partita alle 15,00 al Palazzo del Turismo, con un lezione sul percorso musicale da ieri ad oggi, tenuta da un docente eccezionale: MOGOL. La lezione seguita con attenzione dai ragazzi in gara, era ad ingresso libero per chiunque ed ha invogliato a partecipare anche chi non canta. Alle 21,00 si illumina il palco del Beky Bay e partono le note della sigla iniziale, con la Dino Gnassi Corporation Band che ha accompagnato tutte le esibizioni degli artisti. Sul palco a presentare la direttrice artistica Monia Angeli con Fabio Caldari, hanno raccontato i cantanti mettendo in risalto gli aspetti artistici che la sola esibizione non poteva dare. Tra i cinque finalisti della categoria Editi ha vinto GIULIA D’ALESSANDRO da Chieti, a lei in premio va la partecipazione al CET, la più importante accademia italiana diretta da MOGOL, Giulia si aggiudica anche il premio Incanto Festival che le da il diritto di partecipare alla Finale del contest. Il PREMIO ORCHESTRA se lo aggiudica RICCARDO CESARI, il più apprezzato dal pubblico. LUCA MARCHINI vince il premio Festivalmare e parteciperà al concorso di Forte dei Marmi.

La serata si è conclusa con Gigi e Andrea che hanno travolto il pubblico con la loro comicità, dimostrando che il tempo ha solo portato i capelli grigi, senza levare loro lo smalto della gioventù. Hanno intervallato alcuni pezzi della loro attuale tournée con improvvisazioni, bersagliando sia il pubblico che chi li ha preceduti sul palco, creando un mix di comicità irresistibile. Il Bim Music Network 2017 ha cominciato il proprio percorso di quest’anno a novembre con selezioni regionali in tutta Italia, solo 40 artisti hanno superato le fasi regionali e sono giunti al Campus Bim Music Academy a Bellaria Igea Marina, 7 ore di lezione al giorno e 3 live serali, nella stessa settimana si sono svolte le semifinali nazionali dove sono stati scelti i 14 finalisti che mercoledì sera hanno incendiato il palco con tanta emozione e talento. Tutti gli artisti che hanno partecipato possono essere riascoltati e seguiti sul portale www.bimmusic.it.

Il Bim music Network è prodotto da Bim Imprese Confcommercio Bellaria Igea Marina con al direzione artistica di Monia Angeli.