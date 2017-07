Serravalle Rock: il 29 e 30 luglio al via la seconda edizione

Seconda edizione per il Serravalle Rock che si terrà sabato 29 e domenica 30 luglio presso la Rocca di Castruccio a Serravalle Pistoiese (PT). Il Festival anche quest’anno continua la ricerca di progetti emergenti e sperimentali dando spazio a molte realtà locali, sempre nella suggestiva Rocca medioevale di Serravalle, gioiello storico di arte e cultura, rigorosamente ad ingresso libero.

SABATO 29 LUGLIO – Superospiti internazionali della seconda edizione gli islandesi Vök, tra le band emergenti europee più interessanti nell’ambito del post rock elettronico e sperimentale. Guidati dalla voce di Margrét Rán Magnúsdóttir il trio islandese ha recentemente pubblicato il nuovo album “Figure”. Prima dei Vök si esibiranno i Wicked Expectation di Torino reduci dagli ottimi risconti degli album “Visions” e “Folding Parasite” ed il loro travolgente mix di rock e elettronica. Altrettanto lanciati sono ormai i 02_DOWNTOGROUNDDown To Ground, autori del superbo “The World We Live In” (Vrec) e l’anno scorso spalla degli Skunk Anansie per il tour italiano (che fece tappa pure al Pistoia Blues). Da poco i trevigiani hanno pubblicato il video di “Anymore”. Grazie a Revenge Events si esibiranno anche i Mad Dogs, rocker di acciaio provenienti dalle Marche. All’attivo hanno tre album: l’ultimo “Ass Shakin’ Dirty Rollers” è la fotografia di una band che ha scelto la coerenza e l’impatto del rock’n’roll. Ad aprire la serata in rappresentanza della provincia pistoiese i Kuirino che propongono un sound incrocio tra Led Zeppelin e Alice In Chains sull’onda del loro esordio autoprodotto “Don’t Touch Me!!! I’m A Gentleman!!”

DOMENICA 30 LUGLIO – Headliner di domenica 30 luglio i fiorentini Anhima storica band dell’alternative rock toscano con tre album in studio all’attivo diventati celebri per i loro concerti dal vivo. La band ha saputo assorbire al meglio la lezione del grunge proveniente dagli Stati Uniti e fonderla con il tipico cantautorato italiano di matrice rock. Negli anni novanta ricordiamo dischi storici come “Toccato Dal Fuoco” e “Impossibile Mutazione” con singoli di successo quali “Dritto Al Cuore”, “Vivo” (scritta insieme a Piero Pelù dei Litfiba), brani impreziositi dallo straordinario stile vocale di Daniele Tarchiani. Dopo una lunga pausa gli Anhima si sono riformati e hanno dato alle stampe la raccolta “18Anhima” e il nuovo full lenght “La Cruna Dell’Ago”. Insieme a loro i Nosound un incrocio tra post rock e prog con atmosfere magiche ed un guitar work di assoluto spessore. Non a caso da diversi anni sono sotto contratto con la Kscope (Anathema, Steven Wilson, Ulver), etichetta londinese punto di riferimento per la scena post progressive internazionale. Ad aprire la serata gli /handlogic, guidati dal talentuoso Lorenzo Pellegrini, ultimi vincitori del contest di Controradio e dalla pubblicazione dell’omonimo EP tra Radiohead, James Blake e Jon Hopkins. Prima di loro set dei pistoiesi Drive The Sun che cercano di distinguersi per tecnica e originalità nell’ambito del post rock. Giovanissimi, un loro brano d’esordio è nell’ultima compilation del “Pistoia Blues Next Generation vol.3”.

Sponsor esclusivo dell’evento è il celebre brand di moda Wendy Trendy, azienda di moda italiana con sede a Prato, i cui capi sono presenti su tutto il territorio nazionale ed in molti Paesi esteri. In piena espansione, il brand ha da poco presentato la linea uomo Homme77 con grande successo sia in Italia che all’estero vestendo diversi artisti nell’ambito della musica e dello spettacolo.

Tutte le serate sono ad ingresso libero e gratuito. Stand enogastronomici. Apertura ore 19:00.