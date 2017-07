Sbratz. Dagli sceneggiatori di The Jackal e The Pills una nuova esilarante sketch comedy al femminile. Serata ufficiale con i protagonisti della serie

Con milioni di views sul web e centinaia di migliaia di seguaci sui social, The Pills e The Jackal si sono affermati sulla scena degli youtuber italiani e non solo.

Per l’estate 2017, gli autori delle serie tra le più seguite in assoluto del web si uniscono e si incontrano per SBRATZ un nuovo progetto che verrà presentato a Fuori Le Mura @ViteCulture Festival (gli spazi di Le Mura Music Bar all’Ex Dogana di Roma) con una serata live e la proiezione delle prime 5 puntate della nuova esilarante sketch comedy al femminile.

A introdurla al pubblico saranno gli stessi protagonisti insieme al regista Luca Vecchi e gli sceneggiatori Serena Tateo e Tommaso Triolo per due ore di spettacolo presentate da Guia Scognamiglio, miglior attrice Roma Web Fest per “Non c’è problema”.

Si parte alle 22.00 con la stand up comedy di Daniele Tinti, già protagonista di Natural Born Comedians su Comedy Central, Daniela delle Foglie, anche autrice di La Felicità delle Suore (Mondadori) e Francesco Frascà, volto di Comedy Central.

Alle ore 23.00, proiezione delle prime 5 puntate di SBRATZ con commento del regista Luca Vecchi e degli sceneggiatori Serena Tateo e Tommaso Triolo.

Sbratz è una web serie uscita la prima volta il 6 giugno 2017. È scritta e ideata da Serena Tateo e Tommaso Triolo, sceneggiatori di the Jackal, con la regia di Luca Vecchi, regista di the Pills. Gli episodi escono ogni martedì sulle pagine Facebook di Sbratz e Alpha Women e, nonostante il suo recente lancio, solo la prima puntata ha già collezionato oltre 620.000 visualizzazioni.

Da mezzanotte, musica con il SoulBluesRock’nRollFunkAfroBeatAndMore dei SoundBurger.

La serie è prodotta da Federico Sciortino e “Gray Ladder”.

Per Viteculture Festival all’Ex Dogana di San Lorenzo a Roma. Ingresso gratuito.