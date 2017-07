Prosegue Teatri D’Arrembaggio con grandi nomi sul palco del Lido di Ostia

Dopo il debutto sold out con Giorgio Montanini, al Teatro del Lido di Ostia la terza edizione di “Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia” prosegue all’insegna della stand up comedy italiana e dell’intrattenimento intelligente per grandi e piccini, tra “Piraterie” di comicità graffiante e scena off, “inCanti” di perfomance per i più piccoli e i laboratori artistici dei “Castelli di Sabbia”.

Festival multidisciplinare e multimediale completamente gratuito, a pochi passi dal mare, nel cortile del Teatro del Lido di Ostia, diretto alle giovani generazioni e non, “Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia” fino al 27 agosto proporrà spettacoli e performance con artisti affermati ed emergenti.

Forme artistiche dirette e accattivanti: dal teatro urbano alla stand up comedy, dal teatro di figura alla prosa, dall’arte di strada alla musica dal vivo, dalla formazione alle arti figurative al ‘flash mob’ con 18 eventi completamente gratuiti e più di 50 artisti coinvolti.

Sabato 5 agosto , alle ore 21 spazio alle “Piraterie” con Mauro Fratini in “Per adesso basta così”, il comico protagonista di tutte le stagioni di “Stand Up Comedy” su Comedy Central ci proietta verso una grande rivoluzione: la nostra.

Dopo la quarta stagione di Stand Up Comedy su Sky, in onda su Comedy Central, il ‘comedian’ dell’affermato gruppo Satiriasi ci regala la sua riflessione. Quando tutto ti diventa stretto è ora che cambi almeno qualcosa! Ma quali decisioni prendere per tornare protagonisti, senza fare della propria vita una farsa? Troppo impegnati ad indignarci col mondo, siamo comici nel puntellare con la nostra debolezza, una società che si sta sgretolando.

Domenica 6 agosto alle ore 19 al Teatro Verde di Ostia, “incanti” con Storie all’Improvvisa di e con Andrea Calabretta: storie cantate, accennate, raccontate, recitate. Storie famose, inventate, rielaborate, immaginate. Storie di ricordi e di sogni, storie di vita, storie che profumano di storie… per tutte le età.

Venerdì 4 agosto alle ore 16.00 famiglie e bambini son chiamati a raccolta per Aligaspù, laboratorio teatro di figura a cura di Cristiano Petretto e Viviana Mancini: un’occasione unica per partecipare alla creazione di uno spettacolo di teatro di figura liberando fantasia e creatività.

La manifestazione è ideata dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TiC e il Roma Fringe Festival. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE; da quest’anno diventa triennale, assicurando i cicli di eventi sino al 2019.

Con Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, appuntamento fino al 27 agosto al Teatro del Lido di Ostia (Via delle Sirene, 22). Ingresso gratuito.

Per info: info@valdradateatro.it – www.valdradateatro.it/teatri_arrembaggio.phpPagina fb: @teatridarrembaggio