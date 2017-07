Piotta e Brusco in concerto a Villa Ada Incontra il Mondo

Sono passati oltre vent’anni da quando, compagni del liceo Giulio Cesare, si incontravano per fare musica proprio a Villa Ada. Nel 2017 Tommaso e Giovanni o meglio Piotta e Brusco, oggi, con la musica ci lavorano e l’amicizia è rimasta tale e quale, tant’è che divideranno il palco in un doppio concerto martedì 8 agosto.

Piotta presenterà i brani del nuovo EP dal titolo ‘8 ½’ pubblicato assieme al nuovo singolo e video ‘Applausi al comandante’ in concomitanza con il tour estivo. Durante lo show i successi di massa come “La Grande Onda” o “Supercafone”, ma, anche momenti più riflessivi e impegnati come “Barbara”, finalista al premio Amnesty 2016 e la struggente “7 Vizi Capitale”. Sul palco assieme a lui la band formata da Marco La Fratta (chitarra), Davide “Pad” Palmisano (basso), Claudio Cicchetti (batteria) e MarvelMex (cori).

Brusco presenterà il nuovo disco Guacamole. Un cd dalle molteplici sfumature e sonorità, dal reggae alla dancehall toccando anche molti altri generi e affrontando svariate tematiche. Nel set di Brusco non mancheranno i classici del suo repertori come l’Erba della giovinezza, Sotto i raggi del sole e molti altri. Brusco sarà accompagnato dai Roots in the Sky ovvero Ulisse Minati (tastiere), Francesco Tassone (tastiere), Alfredo Zappi (batteria), Diego Castaldi (chitarra), Luca Corellas (basso) e Pierfrancesco Cacace (sax).

Durante i due concerti sono attesi numerosi ospiti da mondo musicale e non solo. Prima e dopo i live dj set rap, rock e reggae.

Martedì 8 agosto

ore 21

Villa Ada Incontra il Mondo

Via di Ponte Salario, 28 – Roma

Ingresso euro 8

Infoline 0641734712