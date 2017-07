Kami Salak con la mostra fotografica, Europa Incanto e Teatro di Roma con Il Flauto Magico per l’anteprima del CivitaFestival 2017

Il CivitaFestival 2017, in occasione della sua ventinovesima edizione, dedica l’anteprima del 6 luglio ai giovani, con due progetti distinti e suggestivi che porteranno nella cornice dell’imponente polo museale del Forte Sangallo di Civita Castellana, edificato a partire dal 1495 su volontà di Alessandro VI Borgia, i fermenti contemporanei e la didattica.

Si parte la mattina alle 11.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica di Kami Salak, talento tutto italiano che all’età di 19 anni ha lasciato il suo paese per frequentare corsi di studi cinematografici presso l’Università Sorbona di Parigi, ha diretto video musicali e filmati corti e si sta affermando tra le nuove stelle della fotografia.

Si prosegue poi la sera alle 21.30 con il virtuoso progetto didattico musicale del Teatro di Roma in collaborazione con Europaincanto, che porterà in scena rie tratte da un adattamento de “il Flauto Magico ” di W.A. Mozart realizzato in italiano dall’associazione Europa InCanto con il coro degli alunni della scuola primaria paritaria “Suore Francescane” di Civita Castellana.

Attraverso il progetto “Scuola Incanto”, l’Associazione collabora con le scuole primarie e secondarie di primo grado per avvicinare i bambini al mondo dell’opera lirica consentendo loro di partecipare attivamente alla messa in scena dell’opera, portando l’esibizione all’interno di importanti teatri come il teatro “Argentina” di Roma, il “San Carlo” di Napoli, “La Pergola” di Firenze, “Mario del Monaco” di Treviso.

L’opera verrà presentata in forma “concerto” con le arie eseguite dai solisti accompagnati in varie parti dai bambini. I brani saranno intervallati da una narrazione della trama.

Tutti gli eventi si svolgono a Forte Sangallo e sono a ingresso gratuito.