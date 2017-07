Jack Savoretti in concerto a Villa Bertelli. Una serata di grande musica a Forte dei Marmi

Dopo i due SOLD OUT al Teatro Carlo Felice di Genova e al Fabrique di Milano, Jack Savoretti, insieme alla sua inseparabile chitarra acustica, è pronto a incantare nuovamente l’affezionatissimo pubblico italiano a cui farà vivere le atmosfere intense raccontate nel suo quinto album ‘Sleep No More’ e lo farà dal palco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi sabato 22 luglio.

Jack Savoretti è partito nel 2012 da piccoli club approdando in breve tempo al primo sold out al Blue Note e registrando in seguito il tutto-esaurito ad ogni data del Written in Scars tour 2015, confermando così i successi di vendita nel tour estivo 2016 fino a riempire quest’anno due location di prestigio come il Fabrique di Milano e il Teatro Carlo Felice di Genova.

In Inghilterra, nella prima settimana, “Sleep No More” ha venduto il doppio di quanto aveva fatto con il precedente “Written in Scars” nello stesso periodo confermando Jack Savoretti come uno dei più importanti artisti inglesi di sesso maschile del momento.

Jack Savoretti descrive questo disco come una sorta di “lettera d’amore dedicata a mia moglie” e afferma: «Tutto ruota intorno a quel genere di cose che non ti lasciano dormire tutta la notte» svelandoci l’origine del titolo.

Come nel precedente disco, il cantautore italo-inglese si è avvalso di differenti produttori tra cui: Mark Ralph (Years and Years e Take That), Sam Dixon (Adele), Matty Benbrook (Paolo Nutini), Cam Blackwood (George Ezra) e Steve Robson (James Bay, John Newman e James Morrison).

Dal 18 gennaio è partito per un tour che lo porterà ad esibirsi negli Usa e in tutta Europa accompagnato dalla sua band. Dall’8 settembre al 14 ottobre, sarà l’ospite d’eccezione che accompagnerà la star internazionale del soul John Legend durante ilDarkness & Light Tour 2017 nelle arene di tutta Europa.

Appuntamento sabato 22 luglio a Forte dei Marmi, al Festival della grande musica d’autore e del teatro a Villa Bertelli.

