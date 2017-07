Incontri d’Autore con Aldo Ascolese e Domenico Berta in concerto da “O chi o a cà toa”a Fezzano di Portovenere – Spezia. Domenica 23 luglio ore 20.00

Domenica 23 luglio, nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d’autore” con degustazione al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione a Km zero e concerto €35,00). Protagonisti della serata Aldo Ascolese e Domenico Berta.

Migliore interprete Italiano delle canzoni di Faber con due targhe una consegnata dalla stessa Dori Ghezzi. Aldo Ascolese è un cantautore Genovese, che descrive perfettamente le arie ed il clima dei vicoli e della gente, che ci viveva. Infatti sono descritti nei suoi versi storie reali e suggestioni palpabili e riconoscibili di storie ed atmosfere di echi note a coloro che oggi anziani hanno conosciuto e vissuto nella citta’ vecchia. In qualche brano si notano personaggi molto caratterizzati (Quali Travestiti Signorine belle de Jour, ruffiani e quant’altro) argomenti scabrosi ma trattati con poetica e delicatezza caratteristica del cantautore nostrano.

Domenico Berta, si è diplomato in Pianoforte nel 1988 presso il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova. Dopo il diploma ha perfezionato gli studi con il Maestro Giuseppe Bisio, insegnante presso il Conservatorio Paganini di Genova, con il quale ha eseguito diversi concerti. Ha seguito anche lezioni di composizione con il Maestro Manlio D’Angelantonio per diversi anni ed è stato accompagnatore del gruppo polifonico da lui diretto. Ha inoltre eseguito svariati concerti in rappresentazioni e teatri tra cui il Teatro Modena di Genova. Ha registrato ed arrangiato le musiche, partecipando alla creazione di brani inediti con il B.A.D. Trio, con Barbara D’Alessio alla batteria e Adriano Arena alla chitarra elettrica. Il suo primo cd “Scream”, è del 2015 disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone.

Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un “Luogo di Resistenza Artistica” dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.

Giorgio Angelini è un oste vulcanico ed appassionato, che si è dato l’obbiettivo di fare innamorare della cucina i suoi avventori. Un maestro negli abbinamenti coraggiosi e affascinanti, vi accoglie con gentilezza e desiderio di farvi scoprire i segreti della sua sapienza culinaria, che spiega con entusiasmo. Lo conoscerete come uno chef, lo saluterete come un amico. Un uomo fuori dagli schemi, che sa coniugare tradizione e sperimentazione esaltando il gusto, per regalarvi una serata che non ha eguali altrove, e di cui non saprete più fare a meno!

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

Info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

In fase di prenotazione avvisare per intolleranze alimentari o per menu vegetariano o menu bimbi o personalizzato.

Per problemi di linea telefonica purtroppo non possono essere accettate carte di credito e/o bancomat. Grazie per la comprensione.

