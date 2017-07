In arrivo la finale del BIM Music Network, ospiti d’eccezione Gigi e Andrea

Il 19 luglio alle 21.00 con MOGOL al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN) si svolgerà la finale nazionale del BIM Music Network: una serata di musica e spettacolo e nel pomeriggio una masterclass aperta al pubblico con il più grande autore della musica leggera italiana.

Il webmusic contest prodotto da Bim imprese – Confcommercio Bellaria Igea Marina con la direzione artistica di Monia Angeli, vedrà sfidarsi a suon di musica dal vivo 14 artisti che presenteranno pezzi editi e inediti selezionati in oltre 4 mesi di audizioni.

I vincitori delle due categorie saranno scelti da una giuria con presidente il più grande autore della canzone italiana, Mogol, che inoltre terrà una masterclass nel pomeriggio alle 15,00 presso il Palazzo del Turismo, incontrando tutti i partecipanti al Bim Music 2017 e chiunque voglia scoprire i segreti dello scrivere canzoni.

Sul palco della finale del Bim Music Network, ci sarà anche la grande comicità con i mitici Gigi e Andrea al fianco di Monia Angeli e Fabio Caldari, insieme a Miss Equilibra 2016 Marta Cerreto.

Gli artisti saranno accompagnati dalla grande orchestra dal vivo Dino Gnassi Corporation, direttamente dal Maurizio Costanzo Show.

Una finale che si prospetta dunque carica di emozioni, di musica e di talento con ospiti eccezionali, il tutto targato Bim Imprese- Confcommercio Bellaria Igea Marina.

Insieme a Mogol in giuria per la finalissima del Bim Music Network ci sarà anche Anna Mortara, pianista che ha dedicato la prima parte della sua carriera all’attività concertistica incidendo 4 Cd per la BMG – Ricordi e suonando nei più importanti Teatri e Festival italiani, e che dal 2001 dirige le Ricordi Music School in Italia con 20 sedi, 200 docenti e circa 3000 allievi e Tony Labriola, produttore e musicista, disco d’oro e disco di platino.

I finalisti si contenderanno i premi: un videoclip musicale prodotto dalla D.L. Multimedia Production e la possibilità di accedere gratuitamente alla prestigiosa accademia di Mogol, il Cet, che tanti talenti ha scoperto, prodotto e formato, insieme alla possibilità di accedere ad altri prestigiosi contest, tra i quali Incanto e Festivalmare di Forte dei Marmi, aprire concerti di artisti di fama nazionale e internazionale, e aggiudicarsi borse di studio.