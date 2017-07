Giorgio Montanini per Teatri D’Arrembaggio al Teatro del Lido con Anteprima Live Tour

Il comedian più irriverente del panorama italiano, l’unico che ha portato la sua dissacrante comicità senza censure in tv, apre ufficialmente gli appuntamenti teatrali della terza edizione di Teatri d’Arrembaggio al Teatro del Lido di Ostia con l’Anteprima del suo nuovo live show.

Niente orpelli scenici, nessuno specchio per le allodole.

Sul palco, il Nemico Pubblico nazionale rispetta rigorosamente le caratteristiche della satira e le celebra una per una. Un mix di riflessioni dalla comicità tagliente per smontare tutti i luoghi comuni e le certezze che accomunano il nostro benpensante Paese. Montanini spara sul buonismo degli italiani e lo distrugge. Una satira feroce, politicamente scorretta con cui si schernisce il potere moderno, mai così spietato ma allo stesso tempo quasi infantile, autolesionista-goffo-bulimico. Contemporaneamente non si esime dall’assumersi le responsabilità individuali e non risparmia nulla al pubblico.

Lo ammonisce e lo esorta a prendere coscienza che, per quanto paradossale, il potere e quindi il destinatario delle invettive, siamo noi.

Cos’è il centro? Connotazione geografica a parte, il centro rappresenta, nell’immaginario comune, il fulcro. Il cuore. L’equilibrio. La stabilità. La sicurezza. Il giusto. Quando l’immaginario si concretizza e cresce attraverso convenzioni, luoghi comuni e sovrastrutture sociali, chi ci assicura che quello sia veramente il centro?

Con Giorgio Montanini – Anteprima Live – Tour , appuntamento sabato 29 luglio ore 21.00 al Teatro del Lido di Ostia (Via delle Sirene, 22). Ingresso gratuito.

Per info: info@valdradateatro.it – www.valdradateatro.it/teatri_arrembaggio.php

Pagina fb: @teatridarrembaggio