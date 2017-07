Daniele Pozzovio Trio presenta RESURRECTION, con Daniele Pozzovio al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria

Introdotto da una delle massime esperte italiane di Jazz, il 13 luglio il Forte Sangallo di Civita Castellana per il XXIX CivitaFestival diventerà scenario di Resurrection, nuovo album di Daniele Pozzovio Trio con Daniele Pozzovio al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

RESURRECTION è un album di classe, un lavoro di grande livello, che mette chiaramente in risalto sia le qualità compositive e pianistiche di Daniele Pozzovio, sia il grande senso musicale, fatto di raffinatezza, precisione e sensibilità di due straordinari musicisti come Luca Bulgarelli e Amedeo Ariano che, infine, contribuiscono in modo decisivo alla riuscita dell’intero lavoro.

“Penso che” ha dichiarato Daniele Pozzovio “per fare musica seriamente, ed entrare nella grammatica dei linguaggi in modo consapevole e convincente, anche per non rimanere imprigionati in banali questioni di ‘genere musicale’, occorra uscire dai canoni standardizzati, e dai provinciali clichè che non fanno rischiare niente e a niente portano. Quindi, fare del buon Jazz, inteso anche come grande linguaggio contemporaneo, bisogna uscire dal ‘Jazz’. Ogni volta che il Jazz è uscito dal ‘Jazz’, è successo qualcosa di nuovo e, anche in questo caso, ‘Resurrection’.

Tutti gli eventi si svolgono a Forte Sangallo e sono a ingresso gratuito.