Una stagione di Musica e Teatro a Forte dei Marmi – Lucca, per Estate a Villa Bertelli 2017

Concerti, Musical, Teatro e Arte, con ospiti italiani e internazionali per una stagione dedicata a tutti: sono questi gli ingredienti di Estate a Villa Bertelli (Forte dei Marmi), che torna per il quinto anno consecutivo e dopo un anno da record, portando su uno dei palchi più prestigiosi della penisola, nella cornice ottocentesca di una delle ville storiche della Versilia, una programmazione all’insegna di grandi ospiti e grandi nomi. Per rinnovare ancora una volta la tradizione italiana che vede la Versilia patria indiscussa dell’Estate.

Una formula inedita, quella di Villa Bertelli, per unire e far incontrare i gusti di chi da sempre vive la riviera versiliese: dagli amanti dei grandi classici, alle famiglie, dai giovani, agli adolescenti, ai più raffinati palati.

Una rassegna di grande musica che si è affermata su scala nazionale, e che quest’anno si conferma festival di punta dello stivale con artisti come: Simona Molinari (14 luglio), Jack Savoretti (22 luglio), Chiara Galiazzo (4 agosto), Le Orme e i Dik Dik (5 agosto), Ermal Meta (9 agosto), Francesco Gabbani (10 e 11 agosto), Nek (12 agosto), Antonello Venditti (14 agosto), Francesco Renga (16 agosto), Marco Masini (13 agosto), Enrico Brignano (17 agosto), Renzo Arbore con L’Orchestra Italiana (19 agosto), Giuseppe Giacobazzi (21 agosto), Max Gazzè (22 agosto), TheGiornalisti (24 agosto), Benji e Fede (25 agosto).

La musica diventa protagonista della V edizione di Estate a Villa Bertelli il 14 luglio con “Loving Ella” lo speciale progetto jazz di Simona Molinari con guest Mauro Ottolini per omaggiare i 100 anni della nascita di Ella Fitzgerald, prosegue il 22 luglio con l’ospite internazionale Jack Savoretti, uno dei protagonisti della rinascita del cantautorato britannico, e il 5 agosto con una reunion che vede insieme Le ORME e i Dik Dik, gruppi storici della scena progressive italiana.

Ad agosto, spazio alle grandi rivelazioni dell’ultimo anno, direttamente dal podio del Festival di Sanremo, Ermal Meta il 9 agosto e Francesco Gabbani con doppia data il 10 e 11 agosto. Il 12 agosto, dopo il fortunato esordio all’Arena di Verona, arriva Nek, e a seguire ancora la grande musica italiana insieme a Marco Masini (13 agosto), a una colonna della scena degli ultimi 40 anni, Antonello Venditti con una serata di grandi successi il 14 agosto e a Francesco Renga (16 agosto).

Dopo l’imperdibile parentesi con la comicità di Enrico Brignano il 17 agosto, il massimo esponente della musica popolare italiana nel mondo, Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana, sarà protagonista a Villa Bertelli il 19 agosto mentre il 21 agosto si riderà ancora con Giuseppe Giacobazzi, direttamente da Zelig.

Tutti in piedi il 22 agosto con Max Gazzè, mentre grande è l’attesa per la rivelazione del pop italiano, TheGiornalisti il 24 agosto, e il gran finale il 25 agosto con un occhio al pubblico teen insieme Benji e Fede.

Non solo grandi nomi per “adulti”, Forte dei Marmi, infatti, conferma a Villa Bertelli la sua attenzione agli spettacoli a dimensione di bambino: l’8 luglio con Cappuccetto Rosso il musical e il 15 luglio con Peter Pan, per far viaggiare adulti e bambini sulle ali della fantasia. Dal musical al Teatro dialettale: il 16 luglio a Forte dei Marmi torna anche Versiglia in bocca forte di un irresistibile accento versigliese e della collaudata coppia d’attori locali.

Appuntamento a Villa Bertelli, Via Giuseppe Mazzini, 200, Forte dei Marmi (LU).

Info www.villabertelli.it – info: 0584 787251