Any Given Monday, lunedì si balla con Stylophonic

Suoni colorati, vocazione eclettica e profilo internazionale: questo è Stefano Fontana meglio conosciuto come Stylophonic, che sarà la guest star protagonista della seconda serata Any Given Monday in versione estiva al Bosco delle Fragole.

La sua attività di produttore inizia quasi contemporaneamente all’attività di DJ, rendendolo subito noto agli amanti della musica e portandolo a girare i migliori club Italiani ed europei. Nel 1987, Stefano comincia a lavorare per il Plastic di Milano, in seguito si unisce al circuito internazionale DJ Jocks International. Nel 2003 pubblica il suo primo album, Man Music Technology lanciato dalla hit If Everybody In The World Loved Everybody… e dal successivo singolo Soulreply. L’album mostra un sound molto vicino sia all’acid, sia all’electro e lancia Fontana come uno dei migliori DJ a livello europeo. Il secondo album, BeatBox Show, esce nel 2006 e si differenzia dal primo per un sound definito da molti come molto più omogeneo e più vicino alla house Anni ’80. Il singolo di lancio Baby Beat Box riassume molto bene il sound dell’album, e fa guadagnare al cd un successo molto superiore rispetto al primo lavoro. Un altro singolo di successo è Pure Immagination, che è eseguito con un campione dell’omonimo brano dell’artista statunitense Lou Rawls. Durante l’anno collabora anche con Max Pezzali arrangiando la canzone La metro eccetera, cover di Lucio Battisti. La collaborazione in veste di produttore con Jovanotti per il singolo (Tanto)³ e l’album Buon sangue ha notevolmente accresciuto la sua popolarità e nel 2008 ha proseguito la sua attività da produttore, collaborando agli album Contatti di Bugo e Psychodelice di Meg. Fontana ha poi prodotto numerosi brani apposta per spot pubblicitari. Oltre a Baby Beat Box e Dancefloor, comparsi nelle pubblicità di Dolce&Gabbana Time del 2005 e 2006, si notano anche R’U Experience (sempre per D&G nel 2007) e Oh, My Gold (usata da Citroën per il lancio della C3 Gold nel 2008). Fontana ha collaborato con i migliori locali anche a livello mondiale ed è tuttora dj resident ai Magazzini Generali di Milano e all’Amnesia di Ibiza. L’album Boom è pubblicato nell’ottobre 2013 e si posiziona al numero uno su iTunes nell’electronic chart come singoli e album. Nel giugno del 2014 il nuovo album “Jam The House” è accompagnato dal singolo Girlzzz con Egyptian Lover, è diventato immediatamente una hit da club.

Stylophonic partecipa come uno dei tre giudici del format Top DJ fin dalla prima edizione, la prima manifestazione televisiva di musica televisiva per aspiranti giovani dj talent su Sky Uno. Stefano ha trascorso gli ultimi anni e mezzo per finire il nuovo album chiamato We Are con una forte collaborazione vocale di un artista di New York chiamato Kena Anae. Il risultato è un lavoro con una forte componente house, disco e influenze p-funk. L’album è stato mixato allo studio Bass Hit a New York da Dave Darlington e i primi singoli saranno pubblicati in estate per la sua nuova label Beat Mansion.

A completare la serata le selezioni indie-electro-rock, hip hop e tropical bass a cura di Mokai, Esox, Marta Taddei (from RUST) e Discount.

Lunedì 19 giugno

Ore 23

Bosco Delle Fragole

Piazzale dello stadio Olimpico, 8 – Roma

Euro 8 (compreso drink fino all’1.00)

Infoline 3288640362