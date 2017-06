Prooftop dal vivo a Le Mura, presentazione nuovo album The Proof

Presentazione ufficiale dell’ultimo cd The Proof, pubblicato lo scorso febbraio dal duo capitolino Prooftop ovvero l’mc e producer Danny Beatz e dall’mc Whisky The Ripper. Il progetto Prooftop nasce a Roma nel 2015 e si propone come un combo rap/hip hop dal respiro di matrice electro. Il disco è a tratti introspettivo, anche con toni seri, ma, distante dal conscious rap; altre volte si raccontano storie con leggerezza e ironia. Il nuovo album vede ospiti come Deal Pacino, Suarez, Johnny Roy, Duke Montana, DJ Don Plemo e William Pascal. Le produzioni classiche e attuali sono interamente curate da Danny Beatz e i numerosi featuring conferiscono varietà e completezza a tutto il lavoro. Danny Beatz ha scelto di lavorare a tutte le basi secondo gusti e sfaccettature musicali di ogni artista chiamato a partecipare, ma, con l’intento di provare a creare un singolo di spessore per ogni traccia. Il concerto è inserito nella rassegna hip hop Dr. Cream Beat Comptetition organizzata da Mitraglia Rec.

Sabato 1 luglio

Ore 21.30

Le Mura

Via di Porta Labicana, 24 – Roma

Ingresso Euro 8

Infoline 3271249231